Basket, la Meerkat Scicli espugna Canicattì 97-79: D’Onofrio ne fa 34

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Prosegue senza sosta la fase positiva, nel campionato DR1 Girone A – est, per la Meerkat Basket Scicli che nell’ottava giornata, nel corso della trasferta di Canicattì, ha sconfitto la squadra della A.S.D. Nuovo Basket Canicattì con un risultato di spessore, 97-79. È stata una gara combattuta, intensa nella prima metà di gioco, tenuta però in pugno dagli ospiti dell’esperto coach Lucio Lonatica.

L’avvio di partita è stato all’insegna del grande equilibrio, con ben nove situazioni di parità e dodici cambi di leadership nei primi due quarti. Nonostante i tentativi di allungo dei padroni di casa (arrivati fino al +9 sul 43-34 nel secondo periodo), gli sciclitani sono rimasti sempre in gioco grazie a D’Onofrio, chiudendo avanti di misura all’intervallo sul 47-45 dopo un break di 11-0 nel finale di frazione.

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La svolta decisiva è arrivata nel terzo quarto: dopo un ultimo botta e risposta iniziale, la difesa a zona della Meerkat Basket Scicli ha imbrigliato l’attacco di Canicattì, limitando i locali a soli 13 punti nella frazione. Forte della solidità difensiva e guidata in attacco dai punti di Abadia (11 nel solo quarto), i ragazzi di Lonatica hanno piazzato l’allungo decisivo chiudendo il terzo periodo sul 72-58. Nell’ultima frazione gli ospiti hanno gestito con autorità il vantaggio, toccando anche il +24 prima del definitivo 97-79.

È stata una prestazione corale per i bianconeri trascinati dal terzetto composto da D’Onofrio (top scorer dell’incontro con 34 punti), Abadia (26 punti) e Conti (24 punti), ben supportati dalla doppia cifra di Miljkovic (12 punti). In classifica gli sciclitani del coach Lonatica si trovano in seconda posizione dietro l’ASA Sporting Club di Aci Sant’Antonio del coach Bruni. La prossima partita ancora fuori casa: in terra etnea incontreranno il Basket Acireale per la nona giornata di campionato, squadra acese che in classifica ha 8 punti e si trova a metà classifica.

Tabellino: D’Onofrio 34, Abadia 26, Conti 24, Miljkovic 12, Manenti 1, Giurdanella, Sammito, Giannone, Nicoscia, Ventura.

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