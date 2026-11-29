Pozzallo, un’ancora su cui sedersi a Pietrenere e luci sulla scogliera di Raganzino

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Sul lungomare Pietrenere l’ancora immaginata dal Comune di Pozzallo avrà le dimensioni di un arredo urbano e una funzione quotidiana: ci si potrà sedere. La Giunta vuole collocarla in uno slargo della passeggiata, realizzarla in pietra naturale e destinarle 25 mila euro. Altri 27 mila euro sono previsti per illuminare la scogliera sotto il lungomare Raganzino.

Sono le due voci più consistenti dei 65 mila euro ripartiti il 23 novembre per cinque interventi del progetto MareTerritorio. A Raganzino è prevista anche una cornice per le fotografie, da 10 mila euro. Completano l’elenco una targa in italiano, catalano e inglese dedicata a Bernat IV Cabrera e un pannello sulla tradizione dei maestri d’ascia e dei carpentieri navali della Balata. A ciascuno dei due interventi sono destinati 1.500 euro.

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L’ancora è già stata sistemata e le luci sono già accese? L’ultimo passaggio documentato per queste specifiche opere è la destinazione delle somme. La Giunta demanda agli uffici gli atti successivi per gli affidamenti. Al 29 novembre non è emerso un verbale che attesti la posa dell’ancora o l’ultimazione dell’illuminazione. I lavori già raccontati sul lungomare di Raganzino riguardano altri tratti e interventi.

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