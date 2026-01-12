A Pozzallo partiti i lavori di ammodernamento del Lungomare di Raganzino

Pozzallo guarda al futuro del turismo e del tempo libero: oggi si apre il cantiere del penultimo stralcio dei lavori di arredo e ammodernamento del Lungomare di Raganzino, intervento che si concluderà prima della prossima stagione estiva.

L’intervento prevede nuova pavimentazione, illuminazione artistica, arredi urbani, siepi, alberi e aree giochi per rendere la passeggiata lungo la costa più accogliente, sicura e fruibile per residenti e turisti. Il progetto punta a valorizzare uno dei luoghi simbolo della città, integrando funzionalità e estetica in un’ottica di rigenerazione urbana.

Tra le novità più attese c’è la predisposizione della “fontana a rasoio”, che sarà completata e messa in funzione nell’ultimo lotto dei lavori. Per quest’ultimo stralcio è già pronto il progetto definitivo e si attende il finanziamento europeo del SIRU, che consentirà di portare a termine l’opera e completare il nuovo volto del Lungomare di Raganzino.

