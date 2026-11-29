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Vittoria, case popolari di Fanello: aggiudicati i lavori per i lotti dal 24 al 28
29 Nov 2026 17:20
Per chi abita nelle case popolari di contrada Fanello, il dettaglio da cercare è il numero del lotto. L’aggiudicazione pubblicata dall’Istituto autonomo case popolari di Ragusa riguarda i lotti 24, 25, 26, 27 e 28. Per tutti e cinque è previsto un intervento di manutenzione straordinaria.
All’albo dello IACP compaiono due passaggi a distanza di pochi giorni. Con la determina 444 del 24 novembre l’Istituto dà conto dell’aggiudicazione. Il 26 novembre, con la determina 447, affronta l’anticipazione contrattuale relativa allo stesso intervento.
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Dopo le segnalazioni degli abitanti sulle condizioni degli edifici, la novità è che l’appalto ha superato la fase della selezione. Per le famiglie restano da conoscere le lavorazioni previste in ciascun lotto, l’ordine nel quale entreranno le squadre e il giorno di consegna del cantiere. Le due schede consultabili non riportano questo calendario.
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