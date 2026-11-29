Allo Sciascia–Caruano di Vittoria un nutrizionista in classe e incontri per le famiglie. A Comiso l’Asp assegna la pediatra Michela Licitra: quando si potrà scegliere.
Ragusa, all’Asp un microscopio da 49 mila euro per studiare il mesotelioma
29 Nov 2026 17:21
Nel laboratorio di Anatomia patologica di Ragusa arriverà un microscopio acquistato per una ricerca precisa. L’ASP vuole studiare le alterazioni molecolari nei pazienti con mesotelioma, il tumore raro associato soprattutto all’esposizione all’amianto. La fornitura è stata affidata alla Carl Zeiss per 49.416,10 euro, IVA compresa.
Il nome della malattia viene dal mesotelio, il sottile rivestimento che protegge diversi organi interni. La forma più frequente interessa la pleura, la membrana che avvolge i polmoni e riveste la parete interna del torace. Il mesotelioma può svilupparsi anche nel peritoneo, nell’addome. Una sua caratteristica è il lungo intervallo tra l’esposizione alle fibre di amianto e la comparsa della malattia, che può manifestarsi a distanza di decenni.
Leggi anche: Oncologia di Ragusa, nasce il progetto del nuovo Day Hospital al Giovanni Paolo II
A Ragusa il progetto di ricerca era stato approvato nel 2024. L’obiettivo è individuare alterazioni che possano essere rilevanti per lo studio di terapie mirate. Il microscopio ottico entra nella dotazione degli anatomopatologi impegnati nel progetto. La delibera di acquisto non contiene ancora risultati clinici.
Leggi anche: Vigile del fuoco esposto per decenni all’amianto: il Tribunale di Catania riconosce i benefici alla vedova
💊 Farmacie di turno oggi in provincia di Ragusa
☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata