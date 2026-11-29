Monterosso Almo, 107 mila euro da restituire alla Regione e 284 mila da Iblea Acque

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Da una parte c’è una somma che Monterosso Almo deve restituire. Dall’altra ci sono due fatture che il Comune vuole farsi pagare. La prima vicenda arriva in Consiglio lunedì 30 novembre alle 19.30, al Centro giovanile di piazza San Giovanni. Per la seconda, che riguarda 284.264,16 euro rivendicati nei confronti di Iblea Acque, l’Organo straordinario di liquidazione ha già incaricato un avvocato.

Al terzo punto della seduta di lunedì c’è un’interrogazione sulla revoca di 107.236,95 euro. Per capire che cosa sia successo bisogna tornare al dicembre 2024, quando la Regione assegnò e liquidò a Monterosso la sua quota di un fondo straordinario. Quei soldi servivano a coprire debiti inseriti nei piani di riequilibrio finanziario dei Comuni. Il contributo aveva quindi una destinazione di bilancio precisa, senza essere legato a un cantiere o a una singola opera pubblica.

Il problema è sorto al momento di rendere conto dell’utilizzo dei fondi. Secondo il Dipartimento regionale delle Autonomie locali, Monterosso ha lasciato scadere il termine per presentare il rendiconto. Il 16 settembre la Regione ha avviato la procedura di revoca e riferisce che la sua comunicazione è rimasta senza risposta. Il decreto del 16 ottobre 2026 ha disposto la restituzione dell’intera somma. Lunedì il Consiglio avrà l’occasione di chiarire perché il rendiconto non sia arrivato in tempo. Dagli atti consultati non emerge se il Comune abbia già effettuato il versamento.

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Nella vicenda Iblea Acque è invece il Comune a chiedere il pagamento alla società. L’Organo straordinario di liquidazione indica una fattura del 14 maggio 2024 da 162.283,40 euro e una del 20 agosto 2026 da 121.980,76 euro. Sebbene emesse più tardi, entrambe riguardano, secondo l’organo del dissesto, rapporti anteriori al 31 dicembre 2023. Da qui la sua competenza a riscuoterle.

La diffida è partita il 14 ottobre. Il 23 novembre, rilevato che la società non aveva dato riscontro, l’Organo di liquidazione ha affidato il recupero all’avvocato Salvatore Di Falco. La delibera documenta la richiesta del Comune. Restano da conoscere la posizione di Iblea Acque sulle due fatture e l’eventuale esito giudiziario.

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