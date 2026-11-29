Allo Sciascia–Caruano di Vittoria un nutrizionista in classe e incontri per le famiglie. A Comiso l’Asp assegna la pediatra Michela Licitra: quando si potrà scegliere.
Guzzardi di Vittoria, 1.080 ore extra dalle liste d’attesa alla Terapia intensiva
29 Nov 2026 17:19
Le ore sono le stesse, ma cambia il motivo per cui i medici potranno lavorarle. Al Guzzardi di Vittoria 1.080 ore aggiuntive, autorizzate per smaltire le liste d’attesa, potranno essere utilizzate per coprire le carenze di organico della Terapia intensiva. Il budget resta di 108 mila euro.
La decisione riguarda un reparto, ma arriva dopo una revisione più ampia. Con la delibera del 20 novembre l’ASP di Ragusa ha revocato in parte quattro precedenti autorizzazioni al lavoro oltre l’orario ordinario. Nei tre principali ospedali della provincia restano autorizzate, per la dirigenza medica, le prestazioni aggiuntive in Astanteria e Pronto soccorso. Le sedi sono il Giovanni Paolo II di Ragusa, il Maggiore–Nino Baglieri di Modica e il Guzzardi di Vittoria.
A Vittoria l’elenco comprende anche Terapia intensiva e Pediatria. A Ragusa resta autorizzata Urologia. Sono confermate inoltre le prestazioni dello specialista nei percorsi di tutela, entro i limiti già fissati dai rispettivi provvedimenti.
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Per la Terapia intensiva del Guzzardi, la successiva delibera pubblicata il 29 novembre precisa che le 1.080 ore si riferiscono al periodo dal 15 giugno al 31 dicembre 2026. L’atto cambia la destinazione del monte ore già assegnato. Non dice quante ore fossero ancora disponibili al momento della modifica, né indica variazioni nelle agende dei pazienti.
Sul fronte degli spazi di cura, al Giovanni Paolo II l’ASP ha anche affidato la progettazione del nuovo day hospital oncologico nel Corpo Q, intervento di cui RagusaOggi ha riferito il 24 novembre.
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