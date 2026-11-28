Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo: voucher per l’assistenza domiciliare agli anziani

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Niente più l’affannosa ricerca di badanti in aiuto di anziani, pur autosufficienti, presso le loro abitazioni. In aiuto delle persone bisognose di sostegno e di guida c’è il progetto che andrà a essere realizzato nei tempi utili dell’espletamento di tutte le procedure indicate nell’avviso pubblico del Distretto socio-sanitario 45, riguardante i Comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo, per il servizio di assistenza domiciliare per anziani e servizi di prossimità.

Quattro Comuni dell’area sud-orientale della provincia iblea che usufruiranno di questo nuovo servizio, finanziato con risorse del Piano di Zona 2021. La finalità è quella di sostenere le funzioni essenziali della vita quotidiana degli anziani autosufficienti, contrastando il rischio di isolamento e favorendo il mantenimento dell’autonomia.

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Come funzionerà il servizio di assistenza domiciliare agli anziani? Ci saranno dei voucher orari che permetteranno agli anziani e alle famiglie di scegliere liberamente l’ente del Terzo Settore, tra quelli accreditati all’Albo distrettuale, nelle cui fila ci sono operatori OSS, OSA e ausiliari. Ciascun piano assistenziale sarà individualizzato e definito dal personale del Servizio sociale. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 24 dicembre nei Comuni di appartenenza.

Di cosa beneficeranno gli anziani con questo nuovo servizio? Aiuto domestico, riordino e igiene ordinaria dell’abitazione, supporto nell’igiene e nella cura della persona senza prestazioni sanitarie, acquisto di alimenti e preparazione dei pasti, compagnia e sostegno relazionale a domicilio. Previsti anche i servizi di prossimità, quali l’accompagnamento nelle attività quotidiane, come fare la spesa, il disbrigo di pratiche e l’accesso agli uffici pubblici, l’accompagnamento a manifestazioni culturali e luoghi di socializzazione, anche per favorire lo scambio intergenerazionale con i più giovani.

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