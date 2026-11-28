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Ragusa, furto nella zona industriale: rubati due mezzi aziendali e attrezzature. Appello del proprietario
28 Nov 2026 11:29
Furto ai danni di un’impresa edile nella zona ASI di Ragusa, nei pressi della prima fase della zona industriale. Nel corso della notte, ignoti si sono introdotti nell’azienda Edilè – Impresa edile di costruzioni e ristrutturazioni, portando via due veicoli aziendali e numerose attrezzature utilizzate per l’attività lavorativa.
In particolare, sono stati rubati un Iveco Daily, targato BH 586 AA, e un Citroën Jumpy, targato GK 043 JT. I ladri hanno inoltre sottratto diverse attrezzature elettromeccaniche, tra cui un compressore e una motocariola cingolata, oltre ad altro materiale indispensabile per il lavoro quotidiano dell’impresa.
Un furto che rappresenta un danno economico e operativo per l’azienda, che adesso si rivolge alla cittadinanza nella speranza di raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili e recuperare quanto sottratto.
Il proprietario, Alessio Migliorisi, ha lanciato un appello attraverso i social, chiedendo la collaborazione della comunità ragusana:
«Questa notte la mia azienda ha subito un furto. Vi chiedo, se qualcuno ha visto qualcosa di sospetto, ha notato movimenti, mezzi o persone nelle vicinanze della zona industriale o lungo le uscite della città, di contattarmi.
Un aiuto preziosissimo potrebbe arrivare anche da chi possiede telecamere di videosorveglianza, soprattutto nelle strade di accesso e di uscita da Ragusa, e potrebbe aver ripreso qualcosa di utile. Anche una piccola segnalazione, un’immagine o un dettaglio che possa sembrare insignificante potrebbe fare la differenza.
Vi chiedo di condividere questo post il più possibile. In questo momento qualsiasi aiuto è davvero importante. Grazie di cuore a tutti per la solidarietà e per l’aiuto».
L’appello è rivolto a chiunque possa aver notato qualcosa durante la notte o disponga di immagini di videosorveglianza potenzialmente utili. Anche una segnalazione apparentemente marginale potrebbe contribuire a fare luce sull’accaduto.
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