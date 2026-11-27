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Tragico incidente sulla Ragusana, un morto e un ferito: statale chiusa a Francofonte
27 Nov 2026 12:48
Scontro tra un mezzo pesante e un’autovettura al chilometro 20,450 della SS 194. La vittima è deceduta nell’incidente, mentre un’altra persona è rimasta ferita. Traffico temporaneamente bloccato e deviazioni per chi viaggia in direzione Ragusa e Catania.
Tragico incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 194 “Ragusana”, nel tratto che attraversa il territorio di Francofonte. Il bilancio dello scontro, avvenuto al chilometro 20,450, è di una persona morta e un’altra ferita.
Nell’incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. L’impatto si è rivelato fatale per una delle persone coinvolte, mentre un’altra ha riportato ferite. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle generalità della vittima e del ferito né sulle cause che hanno provocato lo scontro.
Statale 194 chiusa: le deviazioni per gli automobilisti
A seguito dell’incidente, la circolazione sulla statale 194 è stata temporaneamente interrotta per consentire gli interventi necessari e permettere la gestione della viabilità in condizioni di sicurezza.
Sono state predisposte deviazioni per gli automobilisti provenienti da entrambe le direzioni:
- Per chi arriva da Ragusa: uscita al bivio situato al chilometro 23,000.
- Per chi arriva da Catania: deviazione alla rotatoria di Lentini, al chilometro 16,300.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine, impegnati nella gestione del traffico, nella messa in sicurezza dell’area e nelle operazioni necessarie al successivo ripristino della circolazione.
Pesanti, dunque, le ripercussioni sulla viabilità lungo un’arteria importante per i collegamenti tra il territorio siracusano e quello ragusano. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire i percorsi alternativi indicati.
Foto: Franco Assenza
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