Tragico incidente sulla Ragusana, un morto e un ferito: statale chiusa a Francofonte

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Scontro tra un mezzo pesante e un’autovettura al chilometro 20,450 della SS 194. La vittima è deceduta nell’incidente, mentre un’altra persona è rimasta ferita. Traffico temporaneamente bloccato e deviazioni per chi viaggia in direzione Ragusa e Catania.

Tragico incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 194 “Ragusana”, nel tratto che attraversa il territorio di Francofonte. Il bilancio dello scontro, avvenuto al chilometro 20,450, è di una persona morta e un’altra ferita.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. L’impatto si è rivelato fatale per una delle persone coinvolte, mentre un’altra ha riportato ferite. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle generalità della vittima e del ferito né sulle cause che hanno provocato lo scontro.

Statale 194 chiusa: le deviazioni per gli automobilisti

A seguito dell’incidente, la circolazione sulla statale 194 è stata temporaneamente interrotta per consentire gli interventi necessari e permettere la gestione della viabilità in condizioni di sicurezza.

Sono state predisposte deviazioni per gli automobilisti provenienti da entrambe le direzioni:

Per chi arriva da Ragusa: uscita al bivio situato al chilometro 23,000.

uscita al bivio situato al chilometro 23,000. Per chi arriva da Catania: deviazione alla rotatoria di Lentini, al chilometro 16,300.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine, impegnati nella gestione del traffico, nella messa in sicurezza dell’area e nelle operazioni necessarie al successivo ripristino della circolazione.

Pesanti, dunque, le ripercussioni sulla viabilità lungo un’arteria importante per i collegamenti tra il territorio siracusano e quello ragusano. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire i percorsi alternativi indicati.

Foto: Franco Assenza

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