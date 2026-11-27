Acate, chiusa la casa di riposo «Tienimi per mano» dopo il controllo dei Nas

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Ad Acate la casa di riposo per anziani «Tienimi per mano», in via Manzoni, deve chiudere subito. Lo ha deciso il sindaco, dopo un controllo dei carabinieri del Nas di Ragusa che ha fatto emergere una serie di irregolarità amministrative e sanitarie. La chiusura scatta dal momento della notifica al gestore, una società con sede legale a Vittoria.

Per gli anziani ospitati c’è un termine preciso: il trasferimento dovrà avvenire entro dieci giorni dalla notifica e toccherà al gestore organizzarlo. Il Comune ha chiesto che ogni caso venga segnalato ai servizi sociali, perché gli ospiti possano essere sistemati in strutture idonee e autorizzate. Quanti siano oggi gli anziani nella casa di riposo non è stato reso noto.

Cosa hanno contestato i Nas

Il controllo del Nucleo antisofisticazioni e sanità risale al 19 novembre. Nel verbale, arrivato in Comune il giorno dopo, i militari elencano quattro mancanze. La struttura non risulta iscritta all’albo comunale delle strutture socio-assistenziali. Manca la registrazione sanitaria all’Asp per la preparazione e la somministrazione dei pasti. Non c’è il parere igienico-sanitario dell’Asp sugli ospiti accolti, con la planimetria vidimata. E non sarebbero state fatte le comunicazioni sugli alloggiati previste dalla legge di pubblica sicurezza.

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Per l’amministrazione queste carenze riguardano la sicurezza, l’igiene, la salute e l’incolumità degli ospiti, e non permettono di garantire un’assistenza adeguata. Continuare l’attività in queste condizioni, si legge nella motivazione del sindaco, rappresenterebbe un pericolo grave e attuale per gli anziani. Da qui la scelta di intervenire con urgenza.

Fino a quando resterà chiusa

Nell’immobile di via Manzoni non si potrà svolgere alcuna attività socio-assistenziale finché il gestore non avrà ottenuto l’iscrizione all’albo, la registrazione sanitaria e il parere igienico-sanitario, e non avrà messo in regola le comunicazioni sugli ospiti. In ogni caso servirà una nuova autorizzazione del Comune. La decisione è stata trasmessa anche ai Nas, al Servizio igiene dell’Asp, alla Polizia municipale e ai servizi sociali del Comune.

Il gestore può impugnare la chiusura davanti al Tar entro 60 giorni dalla notifica, oppure con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. La sua versione dei fatti, al momento, non è nota.

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