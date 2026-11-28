Modica, Pietro nasce in casa con il 118 al telefono: mamma e bimbo stanno bene

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Mamma e bambino stanno bene. Pietro è nato in casa, a Modica, alle 4.20 di notte: il travaglio è stato così rapido che la mamma, Fatima, 23 anni, non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale. Ad accoglierlo è stato il papà, Giorgio, guidato passo dopo passo al telefono da un’infermiera del 118.

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La telefonata e le istruzioni

Quando ha capito che non c’era più tempo, Giorgio ha chiamato il 118. Dall’altra parte del telefono c’era Luana Contino, infermiera in servizio alla centrale operativa di Catania. È stata lei a dargli, una dopo l’altra, le indicazioni per assistere la compagna durante le fasi del parto, fino alla nascita del piccolo.

Pochi minuti dopo è arrivata l’ambulanza dell’equipaggio Modica 1, con la dottoressa Valentina Pisana, l’infermiere Salvatore Sciascia e l’autista soccorritore Maurizio Cicciarella. I sanitari hanno preso in carico mamma e neonato e ne hanno controllato le condizioni. Pietro pesa due chili e mezzo; la mamma è stata poi accompagnata in ospedale a Modica.

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La foto del lieto evento

C’è anche una foto, scattata nella camera da letto subito dopo. Pietro è avvolto in una coperta termica, tra le braccia di una soccorritrice; la mamma è distesa sul letto, coperta anche lei dal telo dorato; accanto, il papà sorride insieme agli operatori del 118.

In casi come questo, prima che arrivi l’ambulanza, è la voce della centrale a fare la differenza: istruzioni semplici, da seguire una alla volta, per chi si trova accanto alla persona da soccorrere. Il papà ha voluto ringraziare pubblicamente il personale sanitario intervenuto.

Una nascita che fa notizia anche per un altro motivo: in provincia di Ragusa i bambini sono sempre meno, come raccontano i dati sulle prime elementari con 549 potenziali alunni in meno. A Modica, questa settimana, ce n’è uno in più. E ha scelto di arrivare in anticipo sull’ambulanza.

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