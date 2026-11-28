Zes, la provincia di Ragusa pesa l’1,28% degli investimenti autorizzati in Sicilia

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Ventuno milioni e 640 mila euro su quasi un miliardo e 700 milioni. È la quota degli investimenti associati alle autorizzazioni uniche della Zes (Zona economica speciale) che riguarda la provincia di Ragusa. Appena l’1,28% del totale siciliano. A dirlo è l’ultimo bollettino del Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornato al 3 novembre.

I dati assumono particolare interesse alla luce dell’incontro svoltosi giovedì scorso nella sede catanese della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, dal titolo “Finanziaria per lo sviluppo. Super Zes: occasione storica”, al quale hanno partecipato il presidente della Regione Renato Schifani e gli assessori Alessandro Dagnino ed Edy Tamajo. Il presidente della Regione ha rivendicato i risultati delle politiche economiche del suo governo, mentre l’assessore alle Attività produttive ha sottolineato la scelta di indirizzare le risorse verso le imprese. «Abbiamo abbandonato l’assistenzialismo e puntato sulle imprese che creano ricchezza», ha dichiarato Tamajo.

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Ma come si distribuiscono gli investimenti autorizzati attraverso la Zes unica nelle nove province siciliane?

Cos’è la Zes unica

Partiamo dall’inizio. La Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno è stata istituita con il decreto-legge 124 del settembre 2023 ed è operativa dal primo gennaio 2024. Ha sostituito le precedenti otto Zone economiche speciali, estendendo le opportunità di investimento all’intero territorio delle regioni interessate e, dunque, a tutti e dodici i comuni della provincia di Ragusa. L’obiettivo è ridurre il divario economico tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, favorendo l’insediamento di nuove attività produttive, l’ampliamento di quelle esistenti, l’attrazione di capitali italiani ed esteri e la creazione di occupazione.

Due sono i principali strumenti attraverso i quali opera la Zes: l’autorizzazione unica, che semplifica le procedure amministrative necessarie alla realizzazione dei progetti, e il credito d’imposta, che permette alle imprese, in presenza dei requisiti previsti, di beneficiare di agevolazioni fiscali sugli investimenti in macchinari, impianti, attrezzature e immobili strumentali.

Tra le filiere individuate dal Piano strategico nazionale figurano l’agroalimentare e il turismo, due settori di particolare rilevanza per l’economia ragusana.

Ragusa terzultima in Sicilia

Dall’inizio del 2024 al 3 novembre 2026 sono state rilasciate in Sicilia 207 autorizzazioni uniche, cui sono associati investimenti per 1.695,20 milioni di euro e ricadute occupazionali previste per 1.934 persone.

La distribuzione territoriale degli investimenti è tutt’altro che uniforme. Catania, con 40 autorizzazioni e oltre 1,1 miliardi di euro, concentra da sola il 66% del valore regionale. Seguono Messina, con quasi 318 milioni, e Palermo, con oltre 118 milioni.

Provincia Autorizzazioni Investimenti in milioni di euro Occupazione prevista Catania 40 1.121,12 374 Messina 21 317,95 389 Palermo 73 118,29 428 Trapani 29 42,68 234 Enna 10 32,70 355 Siracusa 11 28,70 82 Ragusa 10 21,64 40 Agrigento 10 8,62 22 Caltanissetta 3 3,50 10 Sicilia 207 1.695,20 1.934 Fonte: Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anche escludendo Catania dal confronto, per evitare che il peso dei grandi investimenti etnei condizioni eccessivamente la lettura dei dati, la quota ragusana non raggiunge il 4% degli investimenti delle restanti otto province.

Il confronto con Enna è lampante. A parità di autorizzazioni rilasciate, dieci per entrambe le province, gli investimenti nell’ennese superano di oltre 11 milioni quelli nel ragusano.

Quattro posti di lavoro per ogni autorizzazione

Le differenze diventano ancora più marcate sul versante occupazionale. Ai progetti autorizzati nella provincia di Ragusa sono associate ricadute occupazionali per 40 persone, contro le 82 di Siracusa, le 234 di Trapani e le 355 di Enna. Nel ragusano la media è di quattro unità per autorizzazione, contro le 9,3 della Sicilia.

Il numero degli occupati previsti dipende dalla natura degli investimenti, dalle caratteristiche delle imprese e dalla tipologia di attività produttiva. Non tutti gli investimenti hanno la stessa capacità di generare occupazione. Va inoltre precisato che non si tratta di assunzioni già effettuate, ma delle ricadute occupazionali previste nei progetti.

Su quali settori investe la Sicilia

A livello regionale, oltre la metà del valore degli investimenti associati alle autorizzazioni riguarda il settore delle tecnologie pulite, il cosiddetto cleantech, con 903,1 milioni di euro. Seguono le tecnologie digitali, con 224,4 milioni, e l’agroalimentare e l’agroindustria, con 212,34 milioni. Quest’ultima filiera è però quella con il maggior numero di autorizzazioni: 43, pari al 20,8% del totale siciliano. È un dato che interessa particolarmente una provincia come quella di Ragusa, nella quale la produzione agricola, la trasformazione alimentare e le attività connesse rappresentano componenti importanti del sistema economico. Il bollettino governativo non fornisce, tuttavia, una ripartizione degli importi per filiera a livello provinciale.

La Super Zes siciliana

Alle misure nazionali si aggiungono quelle della Regione Siciliana, attraverso la cosiddetta Super Zes. Il 20 novembre l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino ha ricordato lo stanziamento di 209 milioni di euro destinati a incrementare il credito d’imposta Zes riconosciuto alle imprese siciliane. L’intervento regionale è finalizzato a coprire la quota delle agevolazioni richieste per gli investimenti del 2025 rimasta scoperta dopo le assegnazioni statali. Non è ancora disponibile una ripartizione provinciale di queste risorse.

Quello che ancora non sappiamo

I dati pubblicati dalla Presidenza del Consiglio permettono di misurare il valore dei progetti associati alle autorizzazioni uniche, ma non tutti gli investimenti che hanno beneficiato del credito d’imposta Zes. Le due procedure, infatti, non necessariamente coincidono. Per cui non sappiamo ancora quale parte dei 21,64 milioni sia stata effettivamente investita nel ragusano, quanti dei 40 posti di lavoro previsti siano stati creati e quale sia l’ammontare complessivo delle agevolazioni fiscali riconosciute alle imprese della provincia.

Antonio Casa

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