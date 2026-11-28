Ragusa, via Rapisardi senza risposte da due mesi: Caruso presenta un secondo esposto

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Oltre due mesi di attesa, nessuna risposta scritta. I residenti di via Rapisardi e delle strade vicine, nel centro storico di Ragusa, continuano a segnalare gli stessi problemi di vivibilità, salute pubblica e sicurezza, e dal Comune non è ancora arrivato alcun riscontro formale. Lo denuncia la consigliera comunale Rossana Caruso, che ha presentato un secondo esposto di sollecito, inviato anche alla Prefettura.

Dal sopralluogo di settembre al secondo esposto

La vicenda comincia il 3 settembre, con un sopralluogo nel quartiere fatto dalla consigliera insieme ad alcuni abitanti. L’8 settembre è stato presentato un esposto collettivo, che elencava una serie di criticità legate alla vivibilità della zona. Da allora, secondo Caruso, le cose non sono cambiate.

«A distanza di oltre due mesi dalla presentazione dell’esposto – afferma – non risulta essere pervenuto alcun riscontro formale e i residenti continuano a lamentare il permanere delle stesse criticità, senza che siano stati adottati interventi risolutivi».

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Salute pubblica e sicurezza, la richiesta di risposte scritte

Alcuni dei problemi segnalati, sostiene la consigliera, toccano direttamente la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini, e per questo chiedono un intervento rapido degli uffici comunali e degli altri enti competenti. Nel nuovo atto Caruso chiede accertamenti, provvedimenti e un riscontro scritto dettagliato su ciò che è stato fatto, sulle misure in programma e sui tempi, «così da poter informare in maniera puntuale i cittadini interessati». La scelta di coinvolgere la Prefettura nasce, spiega, dal perdurare dei problemi di sicurezza urbana.

«È doveroso garantire condizioni dignitose, salubri e sicure a chi vive nel centro storico – aggiunge – tutelando allo stesso tempo il lavoro, gli investimenti e l’impegno di quanti ogni giorno contribuiscono alla sua rivitalizzazione». Il tema del degrado nella parte antica della città era tornato di recente anche per la residenza universitaria chiusa a Ibla, mentre l’amministrazione ha portato il caso del centro storico a Bologna.

«I residenti attendono risposte concrete – conclude Caruso –. È necessario passare dalle segnalazioni agli interventi». In via Rapisardi, intanto, si aspetta ancora la risposta alla prima lettera.

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