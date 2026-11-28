Giulia Cappadona, presidente di Fenascop Sicilia, chiede correttivi alla legge sulla concorrenza: prima la continuità delle cure.
Modica, Carta Dedicata a te da attivare entro il 16 dicembre, buoni libro entro il 20
28 Nov 2026 10:16
A Modica è in arrivo una doppia scadenza per i cittadini: ultimi giorni per la Carta “Dedicata a Te” e i rimborsi dei buoni libro.
Contributo da 500 euro per le famiglie beneficiarie: la carta deve essere attivata entro il 16 dicembre. Entro il 20 dicembre, invece, va riscosso il rimborso dei buoni libro relativi agli anni scolastici dal 2019 al 2022. Ecco cosa devono fare i cittadini per non perdere le somme spettanti.
Due importanti scadenze da segnare sul calendario per le famiglie di Modica. Il mese di dicembre porta con sé due opportunità economiche che interessano numerosi cittadini: il contributo della Carta “Dedicata a Te 2026”, destinato ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti, e il rimborso dei buoni libro per alcune annualità scolastiche passate.
Si tratta di somme che possono rappresentare un aiuto concreto per il bilancio familiare, ma attenzione alle date: il mancato rispetto dei termini comporta la perdita del beneficio.
Carta “Dedicata a Te 2026”: 500 euro da attivare entro il 16 dicembre
È fissato al 16 dicembre il termine ultimo per attivare la Carta “Dedicata a Te 2026”, che prevede un contributo economico di 500 euro per ciascun nucleo familiare avente diritto.
Il Comune di Modica ha pubblicato l’elenco dei beneficiari sulla home page del proprio sito istituzionale. Per verificare la propria presenza nella graduatoria non occorre cercare il nominativo: l’individuazione avviene attraverso il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riportato in alto a destra nell’attestazione ISEE 2026.
Un passaggio fondamentale riguarda l’attivazione della carta: non basta risultare tra i beneficiari. Entro il 16 dicembre è necessario effettuare almeno un acquisto, anche di importo minimo.
Chi non provvederà ad attivarla entro questa data perderà il diritto al contributo di 500 euro.
L’invito ai cittadini è dunque quello di controllare subito l’elenco pubblicato dal Comune e, in caso di esito positivo, non rimandare l’utilizzo della carta agli ultimi giorni.
Leggi anche: Carta Dedicata a te, pubblicati gli elenchi: come sapere se si hanno i 500 euro
Buoni libro: rimborsi da ritirare entro il 20 dicembre
Un’altra scadenza riguarda le famiglie che attendono il rimborso dei buoni libro relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Il termine ultimo per riscuotere le somme assegnate è il 20 dicembre.
L’avviso interessa in particolare coloro che, al momento della presentazione della domanda, non hanno comunicato un codice IBAN, scegliendo di ricevere il contributo direttamente allo sportello bancario.
Per ottenere il rimborso è necessario recarsi presso gli sportelli della banca tesoriera del Comune, UniCredit, muniti di un documento di riconoscimento valido, per ritirare l’importo spettante.
Anche in questo caso è importante non lasciarsi sfuggire la scadenza: dopo il 20 dicembre potrebbe non essere più possibile riscuotere regolarmente le somme secondo le modalità previste.
L’appello alle famiglie: controllare le scadenze e non perdere i contributi
Due misure diverse, ma accomunate da un aspetto fondamentale: i cittadini che hanno maturato il diritto a ricevere queste somme devono completare gli adempimenti richiesti entro i termini stabiliti.
Per le famiglie modicane si tratta di un’occasione da non sottovalutare. Da una parte 500 euro della Carta “Dedicata a Te”, dall’altra rimborsi scolastici già assegnati e ancora da riscuotere.
Il consiglio è semplice: verificare subito la propria posizione, controllare i documenti e provvedere per tempo. Perché perdere un contributo al quale si ha diritto, per una semplice dimenticanza o per aver rimandato un adempimento, sarebbe davvero un peccato.
☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata