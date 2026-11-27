Modica, il randagio Snack finisce nella foto della NASA: ora cerca una famiglia

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nella foto della Luna piena che la NASA ha scelto oggi come immagine astronomica del giorno c’è anche lui: Snack, un cane randagio di Modica, sdraiato lungo la stradina di campagna che porta alla casa dell’astrofotografa Marcella Giulia Pace. Lo scatto è stato pubblicato venerdì 27 novembre da Astronomy Picture of the Day, la vetrina quotidiana dell’agenzia spaziale statunitense, e insieme alla Luna porta con sé un appello: Snack cerca una famiglia.

Il video di RagusaOggi

L’immagine, intitolata «The Moon Watchers», racconta il plenilunio del 24 novembre. Come spiega la scheda della NASA, la Luna piena di novembre era vicina al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra: per questo è stata una delle più grandi e luminose dell’anno, una superluna. È la prima di quattro lune piene consecutive vicine al perigeo; la prossima occasione per vederne sorgere una sarà il 23 dicembre.

Il randagio che vive tra le contrade

Mentre lo sguardo di chi apre la pagina corre verso il cielo, in basso c’è una storia molto terrena. Snack, dolce e festoso, si aggira dall’estate nei terreni intorno all’abitazione della fotografa. Il nome gli è stato dato quando il Comune di Modica lo ha preso in carico per la sterilizzazione; dopo l’intervento è stato reimmesso sul territorio, come prevede l’iter per i cani randagi.

Marcella Giulia Pace ringrazia il Comune per aver avviato rapidamente la procedura, l’Ufficio Randagismo e Piera Papa per il sostegno ricevuto, e il canile Giulia per l’impegno con cui segue questi percorsi. Dietro Snack ci sono anche i volontari, come Giovanna Sudano e i ragazzi che con lei si prendono cura degli animali, anche nei giorni festivi.

Leggi anche: La Luna in 48 colori conquista la Nasa: terzo riconoscimento per l’astrofotografa ragusana Marcella Giulia Pace

Sterilizzazione e cani liberi nelle campagne

La vicenda riporta l’attenzione su un problema che nelle contrade modicane si conosce bene. La sterilizzazione serve a evitare cucciolate indesiderate, mentre i cani lasciati liberi di vagare dai proprietari possono finire sulla carreggiata e causare incidenti. Nelle campagne si incontrano animali tenuti legati a lungo e altri lasciati incustoditi: garantire loro uno spazio sicuro tutela il loro benessere e la sicurezza di tutti. A Modica il tema era tornato d’attualità di recente con i cuccioli abbandonati e salvati da volontari e Comune, dopo l’appello dell’amministrazione per le adozioni consapevoli.

Come adottare Snack

Chi vuole conoscere Snack o è interessato ad adottarlo può rivolgersi all’Ufficio Randagismo del Comune di Modica oppure al canile Giulia di Modica. La fotografia porterà la sua storia lontano dalla Sicilia, sulle pagine lette ogni giorno da appassionati di astronomia di tutto il mondo. Chissà che tra chi si ferma a guardare la Luna non ci sia qualcuno disposto ad accorgersi anche di lui.

Tutte le notizie di Modica

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it