Ragusa, i bambini piantano tre alberi a scuola: il premio di «Se spengo… accendo»

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Che cosa si fa del proprio tempo quando si mette da parte lo smartphone? I bambini di Ragusa hanno risposto senza esitazioni: si esce, si cercano i compagni, si gioca a pallone. E adesso, a ricordarglielo, ci saranno tre alberi nei cortili delle loro scuole. Una magnolia alla Rodari, prima classificata, un ulivo alla Palazzello, seconda, e un arancio alla Vann’Antò, terza: sono i premi di «Se spengo… accendo», il concorso di disegno e scrittura legato a «Scuola in Festa – al centro i bimbi», messi a dimora martedì 24 novembre.

In ciascuna scuola gli alunni, con gli insegnanti, hanno accompagnato la piantumazione con canti, poesie e pensieri letti ad alta voce, tornando sul tema su cui avevano lavorato per il concorso.

Dalle piazze di giugno ai cortili delle scuole

Con la consegna degli alberi si chiude il percorso cominciato il 5 giugno, quando la terza edizione di Scuola in Festa, promossa dall’assessorato comunale alla Pubblica istruzione con il coordinamento dell’associazione Eduka, aveva portato centinaia di bambini e famiglie nelle piazze del centro storico per giochi e laboratori. Il concorso, organizzato dal Comune con «Aspettando lo Smartphone Ragusa», era aperto agli alunni delle primarie e delle medie, singolarmente o come classe; i lavori erano stati esposti al Centro commerciale culturale di via Matteotti.

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Agli appuntamenti nelle scuole hanno partecipato gli assessori Catia Pasta (Pubblica istruzione) e Nunzio Basile (Verde pubblico), il geometra Emanuele Russo, la dirigente scolastica Teresa Giunta, il presidente di Eduka Daniele Spadola e i rappresentanti di Aspettando lo Smartphone. Nell’occasione sono stati presentati anche i Patti Digitali e il Manifesto dell’educazione digitale di comunità, sottoscritto di recente dall’amministrazione: un impegno tra famiglie, scuole e Comune su quando dare il primo smartphone ai figli e con quali regole.

«Quando chiediamo ai bambini di mettere da parte il telefono, dobbiamo anche chiederci quali occasioni offriamo perché possano incontrarsi», osserva l’assessore Pasta. «Ieri sono stati i bambini a coinvolgere noi, con le loro poesie e con tre alberi che potranno vedere crescere ogni giorno a scuola».

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