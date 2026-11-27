Modica, il Comune vinse al Tar nel 2016: aspetta ancora 2.946 euro di spese legali

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una causa vinta dieci anni fa e un conto che, secondo il Comune di Modica, non è ancora stato saldato. Palazzo San Domenico aspetta ancora 2.946 euro di spese legali da un consorzio di imprese che nel 2016 aveva portato il Comune davanti al Tar di Catania e aveva perso. Ora gli uffici del settore Affari generali hanno messo in bilancio la somma e l’avvocatura comunale ha dato l’ultimo avviso prima del recupero forzato.

La gara per la rotatoria di contrada Dente Crocicchia

Tutto comincia alla fine del 2015, con l’affidamento del servizio di direzione e contabilità dei lavori per la rotatoria di contrada Dente Crocicchia. Concise, consorzio stabile che aveva partecipato alla gara, impugnò l’aggiudicazione davanti al Tribunale amministrativo regionale, sezione di Catania. Il Comune si difese in giudizio con la propria avvocatura.

Il 1° dicembre 2016 il Tar respinse il ricorso, giudicandolo infondato e inammissibile anche nei motivi aggiunti, e condannò il consorzio a pagare le spese: 2.000 euro più gli accessori per ciascuna delle parti in causa. La sentenza è da tempo definitiva.

Leggi anche: Modica, permessi negati a chi ha debiti con il Comune: «Rivedere la delibera 37»

Otto anni di lettere e chiarimenti

La richiesta di pagamento è partita il 30 ottobre 2018: 2.946 euro in tutto. Due settimane dopo dall’altra parte arrivò una domanda di chiarimento sugli oneri fiscali calcolati. L’avvocatura rispose a metà novembre 2018 che, secondo la giurisprudenza, quelle somme spettano anche agli avvocati degli enti pubblici. Poi il silenzio, fino al 18 novembre di quest’anno, quando il Comune ha mandato l’ultimo avviso: dieci giorni per pagare, altrimenti il credito sarà recuperato in modo coattivo, senza altro preavviso.

Nel frattempo il Comune ha registrato l’entrata e prenotato la spesa. I 2.946 euro, quando arriveranno, andranno all’avvocato comunale come prevede il regolamento dell’avvocatura: 2.203,10 euro di compensi, 547,40 di contributi previdenziali e 195,50 di Irap.

Una cifra piccola, per un ente che dal gennaio 2025 è in dissesto finanziario e lavora con un bilancio riequilibrato. Ma è anche la misura di quanto possa durare la riscossione di un credito che una sentenza ha già riconosciuto: dieci anni dalla decisione del Tar, otto dalla prima richiesta.

Tutte le notizie di Modica

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it