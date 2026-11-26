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Vittoria, Fare Verde propone di trasformare via Cavour in un salotto verde
26 Nov 2026 16:58
Una strada già pedonale che nessuno vive davvero. È così che Fare Verde Vittoria descrive via Cavour, e da qui parte la proposta che l’associazione di protezione ambientale ha rivolto all’amministrazione comunale: trasformarla in un «salotto verde», con alberi, ombra e sedute, attraverso un intervento rapido, economico e reversibile.
Il progetto si chiama «Mobilità lenta, laboratorio di salute urbana» e si inserisce nel filone dell’urbanismo tattico: vernici colorate per l’asfalto, panchine, fioriere e arredi mobili che in poche settimane possono cambiare il volto di una strada, con il coinvolgimento di cittadini e associazioni nella fase di progettazione.
Un corridoio vuoto tra palazzi liberty
Secondo l’associazione, oggi via Cavour viene percepita come un «corridoio vuoto»: poca ombra, sedute scomode, nessun verde decorativo. Eppure il potenziale c’è tutto. Lungo quasi l’intera via si affacciano palazzi liberty, e i negozi di ogni genere la rendono, nelle parole di Fare Verde, simile a un centro commerciale all’aperto.
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La proposta arriva in giorni in cui la via è tornata al centro delle cronache: proprio la notte scorsa i ladri hanno svaligiato un negozio di abbigliamento, come abbiamo raccontato in questo articolo.
Verde contro il caldo e locali sfitti da riaprire
L’associazione insiste sul legame tra verde e vivibilità: più piante significano, secondo i suoi calcoli, due o tre gradi in meno nelle giornate estive e più biodiversità. Il restyling dovrebbe essere il primo passo verso un ripopolamento della via, anche grazie ai tanti locali sfitti, da destinare non solo al commercio ma a uffici pubblici, sedi di associazioni, comunità religiose o botteghe artigiane.
L’obiettivo, conclude Fare Verde, è uno sforzo comune della città contro degrado e abbandono, per restituire al centro storico luoghi sicuri e dignitosi. Un tema che riguarda tutti i centri iblei, come dimostra il patto per i centri storici firmato dai sindaci con Confcommercio.
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