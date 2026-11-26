Vittoria, Fare Verde propone di trasformare via Cavour in un salotto verde

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una strada già pedonale che nessuno vive davvero. È così che Fare Verde Vittoria descrive via Cavour, e da qui parte la proposta che l’associazione di protezione ambientale ha rivolto all’amministrazione comunale: trasformarla in un «salotto verde», con alberi, ombra e sedute, attraverso un intervento rapido, economico e reversibile.

Il progetto si chiama «Mobilità lenta, laboratorio di salute urbana» e si inserisce nel filone dell’urbanismo tattico: vernici colorate per l’asfalto, panchine, fioriere e arredi mobili che in poche settimane possono cambiare il volto di una strada, con il coinvolgimento di cittadini e associazioni nella fase di progettazione.

Un corridoio vuoto tra palazzi liberty

Secondo l’associazione, oggi via Cavour viene percepita come un «corridoio vuoto»: poca ombra, sedute scomode, nessun verde decorativo. Eppure il potenziale c’è tutto. Lungo quasi l’intera via si affacciano palazzi liberty, e i negozi di ogni genere la rendono, nelle parole di Fare Verde, simile a un centro commerciale all’aperto.

Leggi anche: Vittoria, saracinesche giù in via Cavour: sit-in per sicurezza e decoro del centro

La proposta arriva in giorni in cui la via è tornata al centro delle cronache: proprio la notte scorsa i ladri hanno svaligiato un negozio di abbigliamento, come abbiamo raccontato in questo articolo.

Verde contro il caldo e locali sfitti da riaprire

L’associazione insiste sul legame tra verde e vivibilità: più piante significano, secondo i suoi calcoli, due o tre gradi in meno nelle giornate estive e più biodiversità. Il restyling dovrebbe essere il primo passo verso un ripopolamento della via, anche grazie ai tanti locali sfitti, da destinare non solo al commercio ma a uffici pubblici, sedi di associazioni, comunità religiose o botteghe artigiane.

L’obiettivo, conclude Fare Verde, è uno sforzo comune della città contro degrado e abbandono, per restituire al centro storico luoghi sicuri e dignitosi. Un tema che riguarda tutti i centri iblei, come dimostra il patto per i centri storici firmato dai sindaci con Confcommercio.

Tutte le notizie di Vittoria

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it