Marina di Ragusa, al via la pulizia del torrente Biddemi tra Casuzze e la Marina

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Mezzi meccanici e operai nell’alveo del torrente Biddemi, là dove il corso d’acqua arriva al mare tra Casuzze e Marina di Ragusa. È in corso la pulizia del letto del torrente, un intervento programmato e realizzato dall’assessorato comunale alla Protezione civile di Ragusa, come fa sapere oggi, 26 novembre, l’ufficio stampa del Comune.

I lavori vanno avanti d’intesa con l’Autorità di bacino, Servizio 6 Demanio idrico fluviale, e con l’Ente Sviluppo Agricolo: la Direzione generale servizio meccanizzazione ha messo a disposizione personale e mezzi. In prima linea c’è il personale della Protezione civile di Ragusa.

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Il Comune indica due obiettivi. Il primo è ambientale: liberare l’alveo significa fare un’opera di bonifica lungo il corso d’acqua. Il secondo riguarda la sicurezza delle abitazioni che si affacciano sulle sponde e del ponte che collega le due frazioni, attraversato anche dalla pista ciclabile. Con il letto sgombro, spiega il Comune, in caso di piogge abbondanti l’acqua potrà scorrere senza intralci.

Non è un tema solo ragusano. In provincia la manutenzione dei torrenti è tornata più volte d’attualità nelle ultime settimane: a Comiso sono stati stanziati 1,6 milioni per il torrente Cucchi, a Scicli 500 mila euro per tre torrenti a rischio. Un alveo libero prima delle piogge invernali è la forma di prevenzione più semplice.

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