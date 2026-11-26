Scicli, decine di meduse nomadi spiaggiate tra Donnalucata e Cava d’Aliga

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Uno spiaggiamento fuori dal comune, quasi in massa. Parecchie decine di meduse nomadi sono state segnalate sul tratto di spiaggia fra i lidi di Spinasanta, Arizza e Bruca sul litorale che va da Donnalucata a Cava d’Aliga. Oltre a quelle spiaggiate, finite in mezzo alla sabbia, ne sarebbero state avvistate tante altre in mare. Un fenomeno di spiaggiamento che oggi è stato notato da alcuni cittadini durante la passeggiata giornaliera graziata da un clima mite.

Le meduse rinvenute in spiaggia avrebbero una dimensione fra i 60 e gli 80 centimetri nella parte dell’ombrello. È la classica misura che caratterizza le meduse nomadi (Rhopilema nomadica) che proverrebbero dal Mar Rosso. Fin dall’estate scorsa si parlava con sempre più insistenza della presenza di questa specie di meduse nel mare prospiciente le coste iblee. A Sampieri ne erano state notate alcune. Stavolta il fenomeno è stato più ampio ed ha interessato il tratto fra Donnalucata e Cava d’Aliga.

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Le meduse spiaggiate avrebbero un colore bianco-azzurrino. Sono della specie indo-pacifica che è entrata nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. A fare arrivare fino alla costa questi esemplari già avvistati, e peraltro di grandi dimensioni fino a quaranta chilogrammi e passa, sarebbe il surriscaldamento e l’innalzamento delle temperature del mare con il Mediterraneo che non ha scampo.

Dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) arrivano precise indicazioni per chiunque si imbatta in questi esemplari. Non toccarle mai perché i filamenti sono urticanti e possono causare ustioni dolorose e reazioni cutanee anche quando l’animale è ormai morto o spiaggiato sulla sabbia; segnalarne l’avvistamento al fine di contribuire nel lavoro di monitoraggio della specie nel mare Mediterraneo riconoscendo che la medusa nomade è molto diversa dalla specie locale, denominata polmone di mare. Diversi esemplari sono stati osservati, negli ultimi mesi, alle Egadi, a Ustica, Lampedusa, Cefalù, Palermo ed a Castellammare del Golfo.

La medusa gigante spiaggiata a Sampieri ad aprile · Meduse nel mare di Scicli, il precedente di luglio

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