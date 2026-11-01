La Luna in 48 colori conquista la Nasa: terzo riconoscimento per l’astrofotografa ragusana Marcella Giulia Pace

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Una spirale di 48 Lune dai colori sorprendenti, dal rosso al blu, dal giallo al viola. È un’immagine realizzata in Sicilia, frutto di dieci anni di osservazioni astronomiche, a riportare sotto i riflettori internazionali il lavoro di Marcella Giulia Pace, astrofotografa e insegnante ragusana. La sua composizione “Colors of the Moon” è stata nuovamente scelta dalla Nasa come Astronomy Picture of the Day, l’immagine astronomica del giorno pubblicata dall’agenzia spaziale statunitense.

Per il progetto si tratta della terza selezione: le precedenti erano arrivate l’11 novembre 2020 e il 15 maggio 2022. Un riconoscimento che conferma l’interesse internazionale per un lavoro capace di unire fotografia, ricerca scientifica e divulgazione.

La storia della composizione comincia durante il lockdown, quando l’impossibilità di uscire per realizzare nuovi scatti spinse Pace a recuperare il materiale raccolto negli anni precedenti. Da quell’archivio ha selezionato 48 fotografie della Luna piena, realizzate in differenti condizioni atmosferiche e da diverse località italiane, dal Veneto alla Sicilia, passando per le Dolomiti.

Gli scatti sono stati organizzati in una spirale cromatica, seguendo una progressione di tonalità che restituisce uno spettacolo insolito: lo stesso corpo celeste appare con colori profondamente diversi.

Ma perché la Luna può assumere tutte queste sfumature? Non si tratta dei colori reali della sua superficie, che al di fuori dell’atmosfera terrestre appare prevalentemente grigio-brunastra. Le variazioni dipendono soprattutto dal modo in cui la luce attraversa l’atmosfera prima di raggiungere i nostri occhi. Polveri, aerosol, fumo, goccioline d’acqua e differenti condizioni atmosferiche possono modificare la luce, producendo tonalità che vanno dall’arancione al rosso, fino a più rare sfumature azzurre.

La composizione comprende anche un’immagine particolarmente significativa: quella della Luna durante l’eclissi totale del 27 luglio 2018, quando il satellite assunse la caratteristica colorazione rossastra. La luce solare, filtrata e deviata dall’atmosfera terrestre, riuscì infatti a raggiungere la superficie lunare, regalando il fenomeno della cosiddetta Luna rossa.

Il lavoro di Marcella Giulia Pace ha ottenuto negli anni anche l’attenzione di National Geographic, che nel 2023 gli ha dedicato un approfondimento pubblicato nell’edizione statunitense della rivista. Un percorso che continua a portare il nome di Ragusa e della Sicilia nel panorama internazionale della fotografia astronomica.

Una storia nata dall’osservazione paziente del cielo e dalla capacità di trasformare dieci anni di fotografie in un’immagine capace di raccontare, attraverso 48 colori, quanto possa essere sorprendente il nostro satellite

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