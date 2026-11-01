Addio a Giovanni Frasca: titolare dell’ex bar Ambassador e maestro della pasticceria ragusana

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Ragusa perde uno dei nomi che hanno segnato una stagione della sua ristorazione e della sua pasticceria. È morto Giovanni Frasca, storico pasticciere e proprietario dell’ex bar Caffè Ambassador, locale che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento in città, sito in via Archimede.

Frasca aveva alle spalle anche un passato da ristoratore e aveva costruito nel tempo una lunga esperienza nel settore, diventando una figura conosciuta e apprezzata nell’ambiente. La ristorazione prima, la pasticceria poi, la gestione del locale e l’attività di formazione avevano fatto di lui un professionista capace di attraversare diversi ambiti dello stesso mondo, mantenendo sempre forte il legame con il lavoro artigianale.

Una parte importante della sua vita professionale resta legata all’Ambassador di via Archimede, attività conosciuta da generazioni di ragusani per il bar, la gelateria e soprattutto per la produzione artigianale di pasticceria.

Accanto a lui, nella gestione del locale, anche la moglie Graziella. L’Ambassador era diventato negli anni molto più di un semplice esercizio commerciale: un luogo conosciuto e frequentato, legato alla quotidianità di una parte della città e a una tradizione costruita attraverso il lavoro di laboratorio, la ristorazione e il rapporto diretto con i clienti.

Nel settore Giovanni Frasca era diventato un punto di riferimento a Ragusa, non soltanto per la qualità delle preparazioni, ma anche per l’esperienza maturata negli anni e per la capacità di trasmettere il mestiere.

Tra i prodotti che più avevano finito per identificare la sua pasticceria c’era soprattutto la torta Sacher.

Per molti clienti era diventata quasi una firma dell’Ambassador, uno di quei dolci per i quali si tornava appositamente nel locale e che, nel tempo, avevano creato un legame immediato tra un sapore, un nome e un luogo.

Ma l’attività di Frasca non si era fermata al bancone, al laboratorio o alla cucina.

Negli anni aveva dedicato parte della propria esperienza anche alla formazione nel settore della ristorazione e della pasticceria, contribuendo a trasmettere tecniche, conoscenze e competenze professionali a chi si avvicinava a questo mestiere.

Giovanni Frasca apparteneva a quella generazione di professionisti per i quali il mestiere era fatto di tecnica, precisione, ricette, cucina e laboratorio, ma anche di conoscenza diretta della clientela e di una presenza costante nella vita della città. I funerali si svolgeranno questo martedì 3 novembre alle ore 16 presso la chiesa della Sacra Famiglia. La camera ardente sarà allestita a partire da lunedì pomeriggio. Alla moglie Graziella, ai figli e ai familiari, le sentite condoglianze da parte della redazione di Ragusaoggi.it

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