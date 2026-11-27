Comiso, torna Connessioni studentesche: nelle scuole Totò Cascio e Sergio Friscia

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Dopo le emozioni, la legalità e il rapporto con il mondo digitale, quest’anno agli studenti di Comiso si chiede di passare all’azione: farsi ascoltare. Torna Connessioni studentesche, il percorso promosso dal Comune con le scuole cittadine, giunto alla terza edizione. Il titolo è «Fatti ascoltare, non solo sentire» e il primo appuntamento di richiamo è fissato per il 17 e 18 dicembre; nel 2027 arriveranno Totò Cascio e Sergio Friscia. Il programma è stato presentato dall’assessore alla Pubblica istruzione, Giusi Cubisino.

Tre percorsi: parola, tradizioni, giornalismo

Il tema centrale è la comunicazione in tutte le sue forme. Le scuole lavoreranno per tutto l’anno su tre strade: la poesia e la parola, per dare voce a emozioni ed esperienze; le tradizioni, per recuperare storie, canti, dialetti e usanze mettendo in dialogo generazioni diverse; la comunicazione e il giornalismo, per riflettere su come vengono raccontate le notizie e sulla responsabilità di chi informa. A tenere insieme i tre percorsi saranno musica, teatro, danza e immagini.

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Gli ospiti: Lavenia, Cascio e Friscia

La nuova edizione si appoggia a due collaborazioni: con la Mondadori Bookstore di Comiso, per la parte dedicata alla poesia, e con MEO School, che organizzerà tre incontri con ospiti del mondo della comunicazione e dello spettacolo. Si comincia con Giuseppe Lavenia, su giornalismo, comunicazione e connessioni. Poi Totò Cascio, il piccolo Totò di «Nuovo Cinema Paradiso», con un incontro dal titolo «Le radici, il cinema e la forza dell’esperienza». Infine Sergio Friscia, che parlerà di talento, ironia e identità siciliana. Il percorso si chiuderà, come negli anni scorsi, con la settimana di Connessioni studentesche, in cui i ragazzi presenteranno poesie, canzoni, performance e podcast.

«Dopo aver imparato a sentire, vogliamo imparare a farci sentire», spiega Cubisino, che insiste sul filo conduttore delle edizioni precedenti, la «rivoluzione della gentilezza»: imparare non soltanto a parlare, ma a scegliere le parole. Nelle passate edizioni il percorso aveva portato a Comiso anche l’inviato di guerra Toni Capuozzo.

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