Diocesi di Noto, importante riconoscimento per il vescovo, Mons. Rumeo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Prestigioso riconoscimento per il vescovo di Noto, monsignor Rumeo. Salvatore Rumeo è il nuovo componente della Commissione episcopale per il laicato della Conferenza episcopale italiana. La nomina è arrivata durante l’Assemblea generale della Cei, riunita dal 23 al 26 novembre alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, sotto la presidenza del cardinale Matteo Zuppi.

Il video di RagusaOggi

È una notizia che riguarda da vicino la provincia di Ragusa: la diocesi netina comprende infatti Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo, oltre ai centri del Siracusano. Ora il suo pastore siede in uno degli organismi che preparano il lavoro dei vescovi italiani.

Di cosa si occupa la commissione

Nel linguaggio della Chiesa il laicato è l’insieme dei fedeli che non hanno ricevuto l’ordinazione: le famiglie, i volontari, le associazioni, i movimenti, chi tiene in piedi ogni giorno la vita delle parrocchie. La commissione lavora proprio su questo, cioè sul modo in cui i laici condividono le responsabilità nelle comunità, su come vengono formati e su che spazio trovano nella società.

Per Rumeo non è un terreno nuovo. Prima dell’episcopato ha insegnato a lungo teologia pastorale e catechetica, e in Sicilia segue già il laicato come delegato, a contatto con associazioni e movimenti.

Chi è il vescovo

Nato a Caltanissetta nel 1966, Salvatore Rumeo è stato nominato vescovo di Noto alla fine del 2022 e guida la diocesi dal marzo 2023. Il suo è stato fin qui un ministero giocato sul campo, fatto di ascolto, di attenzione alle fragilità sociali e di un’impronta educativa che viene dagli anni dell’insegnamento. Una azione non semplice che tuttavia ha riportato la chiesa netina vicina ai fedeli e alle esigenze della comunità. La sua figura è molto apprezzata e ben voluta.

Leggi anche: Scicli, cresimandi e famiglie al Carmine: la Diocesi di Noto riparte dai giovani

In diocesi la nomina viene letta come un riconoscimento del percorso fatto insieme dalle comunità locali. E come l’occasione per portare nel confronto nazionale la voce, e le domande, delle chiese del Sud.

Gli auguri del sindaco di Scicli

Tra i primi a farsi sentire c’è il sindaco di Scicli, Mario Marino. «Rivolgo a monsignor Rumeo i migliori auguri per questo nuovo incarico con l’auspicio che possa affrontarlo con la stessa dedizione, sensibilità e attenzione che ha già mostrato nel suo ministero episcopale. Congratulazioni e buon lavoro, Eccellenza», ha scritto il primo cittadino.

Pochi giorni fa il vescovo era finito anche davanti alle telecamere di Canale 5, a Modica, per «I viaggi del cuore», mentre il clero della diocesi era stato a Torino sulle orme di don Bosco. Adesso alla sua agenda si aggiungono i lavori della Cei. All’alto prelato netino gli auguri più sinceri anche da parte della redazione tutta di Ragusaoggi.it

Tutte le notizie di Modica · Tutte le notizie di Scicli

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it