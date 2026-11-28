Comiso, bus degli studenti per Ragusa: Giamporcaro replica, «un unico episodio»

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Un autista partito in anticipo da Comiso, alcuni studenti rimasti a terra, e da lì il caso. Autolinee Giamporcaro, l’azienda che svolge il servizio sulla tratta Vittoria-Comiso-Ragusa, riduce a questo la vicenda dei pendolari delle superiori e smentisce «in modo categorico» il quadro di disservizi sistematici emerso nei giorni scorsi. Lo fa con una nota diffusa, dall’ufficio stampa di Sais Trasporti.

Secondo l’azienda, gli orari delle corse non sono stati decisi a tavolino: sono stati concordati con gli istituti scolastici nel corso di diversi incontri, proprio per adattare il servizio alle esigenze degli studenti che ogni mattina raggiungono Ragusa.

L’errore ammesso e i provvedimenti

La nota non nega tutto. «Con senso di responsabilità», l’azienda riconosce che un paio di giorni fa un autista ha anticipato l’orario di una corsa a Comiso, e che questo ha impedito ad alcuni studenti di salire sul pullman. Un «unico episodio fortuito», lo definisce Giamporcaro, dopo il quale sono già stati presi provvedimenti per evitare che si ripeta.

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La versione dell’azienda si contrappone a quella del Movimento 5 Stelle. Nella segnalazione resa pubblica dalla deputata regionale Stefania Campo e dagli attivisti comisani Katia Reccavallo e Lorenzo Barone si parlava di bus che arrivano già pieni alle fermate di Comiso, di ragazzi con l’abbonamento invitati a scendere e di corse di rientro non adeguate agli orari delle scuole con la settimana corta. Il M5S aveva annunciato un’interrogazione all’Ars e richieste formali all’assessore regionale Alessandro Aricò, a Sais Trasporti e alla stessa Giamporcaro.

«Attacchi mediatici», l’azienda pronta a difendersi

Giamporcaro si dice rammaricata che, nonostante gli sforzi per venire incontro alla mobilità dei passeggeri, «studenti in primis», si sia approfittato di un singolo episodio negativo per «sferrare attacchi mediatici» contro un lavoro costruito sul territorio. L’azienda ricorda di aver ricevuto apprezzamenti da dirigenti scolastici, istituzioni locali e genitori, e annuncia che risponderà «in tutte le sedi opportune» per difendere il proprio operato.

Il nodo dei collegamenti scolastici tra Vittoria, Comiso e Ragusa non è nuovo: già a inizio ottobre i genitori di Comiso e Pedalino si erano rivolti al Prefetto (qui il nostro articolo). Ora le due versioni sono sul tavolo, e a misurarle saranno le prossime mattine alle fermate.

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