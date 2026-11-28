Un water abbandonato accanto ai cassonetti di Maganuco: l’inciviltà non va mai in vacanza

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La foto, pubblicata sui social da un cittadino, documenta l’ennesimo abbandono di rifiuti ingombranti. Non basta avere i cassonetti a disposizione: anche lo smaltimento dei sanitari segue regole precise. E chi trasgredisce rischia sanzioni pesanti.

Ci sono immagini che non possono lasciare indifferenti. Una di queste arriva da Maganuco, la frazione balneare di Modica, dove un cittadino ha fotografato e pubblicato sui social una scena che racconta, purtroppo, una storia già vista: accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti è stato abbandonato un vecchio water, lasciato lì come se fosse un sacchetto qualsiasi da conferire.

Eppure non si tratta di un rifiuto ordinario, né tantomeno di qualcosa che possa essere depositato liberamente accanto ai contenitori stradali.

Un sanitario dismesso è un rifiuto ingombrante e deve essere smaltito attraverso gli appositi canali di raccolta, seguendo le modalità previste dal servizio comunale. Regole che possono richiedere qualche passaggio in più, ma che esistono proprio per evitare che le strade, le periferie e le zone balneari diventino discariche a cielo aperto.

Forse qualcuno ritiene più semplice liberarsi del vecchio bagno lasciandolo vicino ai cassonetti, confidando che prima o poi qualcuno lo porti via. Ma la comodità del singolo diventa un problema per tutta la collettività.

Leggi anche: Modica, la Fiumara ridotta a discarica: frigoriferi e rifiuti lungo la strada

E c’è un altro aspetto da non sottovalutare: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti può comportare sanzioni anche molto pesanti. Le telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio, laddove disponibili e in funzione, possono inoltre contribuire a individuare i responsabili di questi comportamenti.

La questione non riguarda soltanto il decoro urbano. Maganuco è una località frequentata da residenti, villeggianti e visitatori e merita attenzione e rispetto durante tutto l’anno, non soltanto nella stagione estiva.

La fotografia del water accanto ai cassonetti diventa così l’ennesimo invito a riflettere sul senso civico. Perché mantenere pulito il territorio non è un compito che spetta esclusivamente agli operatori ecologici o all’amministrazione comunale: è una responsabilità condivisa.

Le regole per smaltire correttamente i rifiuti esistono. Rispettarle significa avere rispetto per la propria città e per tutti i cittadini.

Sullo stesso tema: Una cucina abbandonata sotto le telecamere a Marina di Modica.

💊 Farmacie di turno oggi in provincia di Ragusa

Tutte le notizie di Modica

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it