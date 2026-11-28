Sampieri, ripulita la spiaggia verso la Fornace Penna: via i resti dello chalet

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Ci sono voluti più di due mesi, ma alla fine l’intervento è stato eseguito. Per dirla a parole: meglio tardi che mai. Ripulito il tratto di spiaggia, sul litorale sabbioso di Sampieri che porta verso Punta Pisciotto e l’ex Fornace Penna, dove erano rimasti depositati da parecchio tempo i resti di uno chalet in legno smontato per la sosta invernale.

Da settimane un variopinto calendario di polemiche aveva accompagnato uno scempio ambientale decisamente di cattivo gusto, ma soprattutto pericoloso per l’incolumità pubblica a causa della presenza di resti in legno e di chiodi, viti in metallo e ogni genere di materiale utilizzato per la realizzazione dello chalet.

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Ora la parte in cui si ravviserebbe qualche pericolo è stata transennata con una rete che porta a pensare alla presenza di un nido di tartarughe Caretta caretta. Ma no, non è nulla di tutto ciò. È solo la volontà di delimitare uno spicchio di arenile per evitare che ignari cittadini possano “incontrare” durante la loro passeggiata in spiaggia resti pericolosi.

E, per evitare il chiacchiericcio che da settimane accompagna questo atteso e tardivo intervento, si è intervenuti fors’anche raccogliendo alcuni resti all’interno di piccoli recinti che, quasi sicuramente, saranno liberati nei prossimi giorni.

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