Modica, sì unanime a fondi per nidi e biblioteca e all’affidamento dei bus urbani

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Più posti negli asili nido, libri e computer nuovi per la lettura pubblica, e il primo passo verso il nuovo affidamento dei bus urbani. Sono questi gli effetti concreti dei tre atti che il Consiglio comunale di Modica ha approvato nel pomeriggio di venerdì, in una seduta convocata d’urgenza, con il voto unanime dei consiglieri presenti.

Asili nido e Centro per la famiglia

La prima variazione al bilancio di previsione 2026 riguarda le famiglie. Sposta risorse sul Centro per la famiglia del Distretto socio-sanitario e mette in bilancio i fondi Fsc destinati ad aumentare i posti negli asili nido. Un tema tutt’altro che secondario in città, dove negli ultimi mesi i nidi sono finiti al centro di più di una polemica, dal bonus asilo rimasto bloccato per 40 famiglie ai rimborsi arrivati in ritardo.

Nuovi libri, computer e arredi per la lettura

La seconda variazione porta nelle casse comunali un contributo ottenuto con un progetto per rafforzare il servizio di pubblica lettura e la promozione culturale. I soldi serviranno ad aggiornare il patrimonio librario con l’acquisto di nuovi volumi, e a comprare attrezzature informatiche e arredi.

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Trasporto pubblico, si avvia il nuovo affidamento

Il terzo punto è forse quello che i modicani sentiranno di più nella vita di tutti i giorni. Il Consiglio ha dato il via libera alla procedura per affidare il servizio di trasporto pubblico locale su gomma e ha approvato la relazione illustrativa richiesta dalla riforma nazionale dei servizi pubblici locali (decreto legislativo 201 del 2022), il documento con cui il Comune motiva le scelte sul servizio.

È il passaggio da cui dipende come si muoveranno in futuro gli autobus in città e nelle contrade, dove oggi in alcune zone, come Zappulla e San Filippo, passano due bus al giorno.

La seduta d’urgenza

La convocazione urgente era stata concordata martedì nella Conferenza dei capigruppo. Per la presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, l’unanimità ha permesso di «affrontare e definire con tempestività atti rilevanti per la nostra comunità, che spaziano dal sostegno alle famiglie e alla cultura fino al futuro del trasporto pubblico locale».

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