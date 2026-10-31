Scicli, sei anni di commissariamento nei centri per anziani: dove sono i rendiconti?

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Sei anni di commissariamento. Ora i cinque Centri d’Incontro distribuiti fra Scicli e borgate si avviano a rinnovare gli organismi per dare strutture democratiche e di partecipazione a queste realtà territoriali dedicate agli anziani. Alle annunciate procedure di rinnovo degli organismi fanno da contraltare tutta una serie di chiarimenti che portano la firma del movimento politico Scicli Bene in Comune.

Come sono stati gestiti i Centri d’Incontro di Scicli, Jungi, Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri? È il movimento politico Scicli Bene in Comune che reclama chiarezza e chiede le modalità di gestione delle quote degli iscritti, chi ha incassato i soldi, se sono state rilasciate le ricevute, se esistono i registri di cassa, quali sono state le entrate e le spese. E ancora si chiedono i rendiconti annuali e le determine comunali di approvazione, in applicazione del Regolamento approvato dal consiglio comunale nel 2001.

Non vengono risparmiate spiegazioni sul perché il movimento politico è intervenuto spulciando le attività dei Centri d’Incontro. “L’articolo 14 stabilisce, con estrema chiarezza, che per i contributi volontari devono essere rilasciate ricevute, deve essere tenuto un registro di cassa con tutte le entrate e le uscite, deve essere redatto un rendiconto analitico annuale entro il 31 gennaio, che deve poi essere sottoposto al servizio competente, approvato con apposita determina e pubblicato nella sede del Centro – spiega il movimento del presidente Leandro Nigro –. Non ci interessa fare processi politici né lanciare accuse senza prove, ma chiediamo la documentazione per trasparenza di azione e perché non basta annunciare oggi una procedura di ‘ricognizione e regolarizzazione’ della situazione amministrativa dei Centri d’Incontro. Prima di ripartire, bisogna fare chiarezza su ciò che è accaduto dal 2020 a oggi all’insegna della responsabilità e della trasparenza”.

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