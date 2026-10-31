Palascherma di Modica, i lavori Pnrr da 3,2 milioni non sono ancora finiti

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Il 12 febbraio 2024 venivano consegnati i lavori di riqualificazione e ampliamento del Palascherma di Modica, finanziati con 3,2 milioni di euro del Pnrr. Allora si parlava di una conclusione in poco più di 400 giorni, cioè entro la primavera del 2025. Oggi, con il 2027 ormai alle porte, l’impianto non è ancora tornato a disposizione della città.

Il tema torna d’attualità proprio mentre riapre la piscina comunale, chiusa a lungo. Una buona notizia, anche se resta da capire perché famiglie, atleti e società sportive abbiano dovuto attendere così tanto. L’assessore rivendica di aver risolto i problemi della piscina in due mesi: una rapidità che solleva una domanda su cosa abbia impedito di trovare prima un accordo con il precedente gestore e su quali ostacoli siano stati superati nel frattempo.

Per il Palascherma le domande sono ancora più numerose. Qual è l’effettivo avanzamento dei lavori? Ci sono state sospensioni, proroghe o varianti? E soprattutto, quando potranno tornare a usarlo gli sportivi? Si chiede che vengano resi pubblici il cronoprogramma aggiornato e gli atti che spiegano lo scostamento rispetto ai tempi annunciati.

Il disagio, intanto, è concreto: allenamenti e attività trasferiti altrove, opportunità perdute. Restituire un servizio pubblico è un dovere dell’amministrazione, ma farlo dopo una lunga attesa non cancella il tempo perso. Per questo si chiedono impianti funzionanti, date attendibili e risposte verificabili.

A sollevare la questione sono il coordinatore Piero Bellaera e il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Modica, che ricordano come la sindaca Maria Monisteri sia stata presidente della Scherma Modica e del Coni provinciale e assessora allo Sport prima di guidare la città. Da lei, sostengono i pentastellati, ci si sarebbe aspettata una particolare attenzione proprio a queste strutture. «Le celebrazioni possono aspettare: gli sportivi hanno già aspettato abbastanza», concludono.

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