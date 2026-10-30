Piscina comunale di Modica, si riapre: domani la cerimonia, corsi dal 2 novembre

Dopo più di un anno di cancelli chiusi, l’acqua della piscina comunale di Modica torna a muoversi. Domani, sabato 31 ottobre alle 10.30, è prevista la cerimonia di apertura dell’impianto di via Sacro Cuore; da lunedì 2 novembre, invece, partiranno le attività, come annuncia la grafica diffusa in queste ore, che campeggia con un eloquente «Siamo aperti!».
Cosa si potrà fare nella piscina comunale di Modica
L’offerta annunciata è ampia e pensata per tutte le età. Si va dal nuoto libero all’acquagym, dalla scuola di nuoto per bambini a quella per adulti. Non mancano lo spinning in acqua, il recupero funzionale e l’assistenza individuale. La grafica porta il marchio Vitality e indica, per informazioni, il numero 0932 1913441.
Sul fronte amministrativo, il Comune ha avviato il 30 settembre una procedura per affidare la gestione in via temporanea, fino al 30 giugno 2027, in attesa di una concessione di più lunga durata. Il canone annuo a base di gara è di 30 mila euro più Iva, che i concorrenti potevano soltanto migliorare al rialzo. Il capitolato fissa anche un orario minimo: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. All’avviso hanno risposto due soli operatori, tra cui il gestore uscente, ammessi entrambi. Le offerte sono scadute giovedì 29 ottobre a mezzogiorno e lo stesso giorno è stata nominata la commissione che dovrà valutarle. Negli atti pubblicati finora all’albo pretorio, tuttavia, l’aggiudicazione non compare ancora.
Conclusi i lavori di efficientamento
C’è infine un dettaglio che riguarda le bollette, voce decisiva per un impianto coperto e riscaldato. Proprio il 29 ottobre il Comune ha liquidato all’impresa Edilzeta 223.389,66 euro per l’ultimo stato di avanzamento dei lavori di efficientamento energetico, finanziati con i fondi europei di Agenda urbana all’interno di un progetto da 1,57 milioni. Secondo l’atto, i lavori sono stati completati nel corso del 2026. Ora la parola passa alle corsie.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]