Piscina comunale di Modica, si riapre: domani la cerimonia, corsi dal 2 novembre

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Dopo più di un anno di cancelli chiusi, l’acqua della piscina comunale di Modica torna a muoversi. Domani, sabato 31 ottobre alle 10.30, è prevista la cerimonia di apertura dell’impianto di via Sacro Cuore; da lunedì 2 novembre, invece, partiranno le attività, come annuncia la grafica diffusa in queste ore, che campeggia con un eloquente «Siamo aperti!».

Cosa si potrà fare nella piscina comunale di Modica

L’offerta annunciata è ampia e pensata per tutte le età. Si va dal nuoto libero all’acquagym, dalla scuola di nuoto per bambini a quella per adulti. Non mancano lo spinning in acqua, il recupero funzionale e l’assistenza individuale. La grafica porta il marchio Vitality e indica, per informazioni, il numero 0932 1913441.

Una stagione persa e un anno di attese

Per le famiglie e le società sportive modicane è la fine di una lunga astinenza. La precedente gestione si era chiusa nel giugno 2025 e nessuna gestione successiva è stata avviata: l’impianto è rimasto chiuso. Una vicenda che aveva acceso il consiglio comunale e che a febbraio era tornata a far discutere, con le promesse di riapertura finite, appunto, in acqua. La svolta era arrivata ad agosto, con l’accordo tra l’amministrazione e l’ex gestore per chiudere il contenzioso. Da allora, però, sono serviti altri due mesi e mezzo.

La gara per la gestione fino al 2027

Sul fronte amministrativo, il Comune ha avviato il 30 settembre una procedura per affidare la gestione in via temporanea, fino al 30 giugno 2027, in attesa di una concessione di più lunga durata. Il canone annuo a base di gara è di 30 mila euro più Iva, che i concorrenti potevano soltanto migliorare al rialzo. Il capitolato fissa anche un orario minimo: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. All’avviso hanno risposto due soli operatori, tra cui il gestore uscente, ammessi entrambi. Le offerte sono scadute giovedì 29 ottobre a mezzogiorno e lo stesso giorno è stata nominata la commissione che dovrà valutarle. Negli atti pubblicati finora all’albo pretorio, tuttavia, l’aggiudicazione non compare ancora.

Conclusi i lavori di efficientamento

C’è infine un dettaglio che riguarda le bollette, voce decisiva per un impianto coperto e riscaldato. Proprio il 29 ottobre il Comune ha liquidato all’impresa Edilzeta 223.389,66 euro per l’ultimo stato di avanzamento dei lavori di efficientamento energetico, finanziati con i fondi europei di Agenda urbana all’interno di un progetto da 1,57 milioni. Secondo l’atto, i lavori sono stati completati nel corso del 2026. Ora la parola passa alle corsie.

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