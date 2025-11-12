Modica, scintille in Consiglio sulla vicenda della piscina comunale

Torna ad accendersi il dibattito sulla chiusura della piscina comunale di Modica, tema ormai al centro del confronto politico cittadino. Dopo la discussione in aula durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì sera, i consiglieri comunali Massimo Caruso e Paolo Nigro, già primi firmatari dell’interrogazione che ha riportato la vicenda sotto i riflettori, intervengono nuovamente sulla questione. Al centro delle critiche la discrepanza nelle cifre sui debiti accumulati dall’ex gestore dell’impianto natatorio, fornita dalla prima cittadina.

“Solo poche settimane fa, sottolineano, la sindaca aveva comunicato alla stampa un importo ben superiore rispetto a quello riferito in Consiglio, dove ha parlato di un debito pari a meno della metà. Una differenza che lascia sgomenti e che ci spinge a chiedere: con quale serietà sono stati condotti finora i conteggi? È possibile che ci siano stati errori di calcolo? Se così fosse, la vicenda assumerebbe contorni tragicomici, con la piscina ancora chiusa e migliaia di cittadini, atleti e società sportive penalizzati”.

I due consiglieri chiedono chiarezza anche sulla gestione amministrativa e politica dell’impianto. “Perché – incalzano – la sindaca ha deciso solo ora di cambiare rotta sull’affidamento, dopo anni da assessore allo sport e oltre un anno e mezzo da prima cittadina? Perché concedere proroghe a una gestione indebitata, invece di revocarla per tempo? È necessario rendere pubblici tutti i passaggi amministrativi e contabili che hanno portato alla chiusura della piscina”.

Sul piano personale, Caruso ha poi espresso amarezza per una battuta della sindaca durante la seduta: “Da un punto di vista umano, afferma, mi ha colpito che la sindaca abbia detto di non conoscere la mia voce dopo due anni e mezzo di Consiglio. Forse ha dimenticato che per cinque anni siamo stati colleghi nel consiglio comunale dell’amministrazione Abbate, che durante l’ultima campagna elettorale abbiamo condiviso incontri e riunioni politiche”.

La vicenda della piscina comunale, chiusa ormai da mesi, continua dunque a dividere la politica modicana e ad alimentare le polemiche.

© Riproduzione riservata