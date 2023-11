A Modica si migliora la piscina con l’efficientamento energetico. Consegnati i lavori

Consegnati i lavori di efficientamento energetico alla piscina comunale di via Sacro Cuore. Si tratta di interventi fondamentali per la struttura sportiva che saranno eseguiti senza interromperne l’attività attualmente in corso. Si tratta di opere nuove e di manutenzione che sono appunto finalizzate a rendere energeticamente efficiente la piscina, secondo i dettami di legge ed in piena sintonia con i sistemi di risparmio energetico

“Questi interventi previsti nella piscina comunale, mantenendone in pieno l’attività – spiega il Sindaco, Maria Monisteri – sono la conferma di un solco di lavoro già tracciato dalla precedente amministrazione, con l’allora assessore Giorgio Linguanti, per un progetto che cammina su una doppia linea: rendere migliore la struttura e garantire un notevole risparmio dal punto di vista energetico”.

“La pannellatura solare, sarà posta su una struttura a parte – afferma l’Assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago – Stiamo creando a Modica, strutture sportive all’avanguardia, alimentate con energie rinnovabili, con il risultato di garantire la funzionalità e di farlo senza interromperne l’attività, viste le tante iscrizioni ai corsi. Sono fondi di Agenda Urbana di oltre 1 mln 600 euro e i lavori termineranno entro fine della prossima Primavera”.

Alla consegna dei lavori, erano presenti il Sindaco Maria Monisteri, il Vicesindaco Giorgio Belluardo, gli assessori Delia Vindigni, Antonio Drago e Samuele Cannizzaro, i consiglieri comunali, Neva Guccione e Paolo Nigro, l’ex assessore, Giorgio Linguanti, il funzionario di Palazzo San Domenico, ingegnere Francesco Paolino, e i rappresentanti della ditta che ha in appalto i lavori