Al centro di incontro di Jungi la sede del Gruppo fotografico Luce Iblea

I centri di incontro di Scicli mantengono la loro funzione di aggregazione per gli anziani ma cominciano a cambiare volto con nuovi servizi, di interesse coinvolgente per giovani ed anziani.

Divetano, così, multifunzionali.

Da punti di aggregazione e di confronto per soli anziani diventano luogo dove si incontrano diverse esperienze.

“Sono luoghi di crescita sociale e di promozione di attività, di hobbies e di passioni – spiega l’assessore Gianni Falla – ieri sera c’è stato il momento inaugurale con il gruppo fotografico Luce Iblea cui è stata data la sede del centro incontro di Jungi per lo svolgimento di attività didattica ed in programma anche corsi di fotografia. Naturalmente il centro rimane sempre a disposizione degli anziani che ne hanno usufruito nel tempo. Come assessore con delega ai Centri Incontro ringrazio il Commissario del Centro Incontro di Jungi Salvatore Iacono per la collaborazione. I soci del gruppo Luce Iblea già da ieri avranno una sede dove operare ed incontrarsi. Ciò grazie alla determinazione, di non poco conto, di Renato Iurato anima del gruppo fotografico che da anni è impegnato nel mondo della fotografia coinvolgendo appassionati del teleobiettivo ma anche professionisti affermati. Il gruppo Luce Iblea è reduce del successo delle scorse settimana della 10° edizione del premio che ha portato a palazzo Spadaro artisti della foto con riflessioni, dibattiti e mostre.