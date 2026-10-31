Modica, 190mila euro per le nuove luci dello stadio Pietro Scollo: l’emendamento di Abbate

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Arrivano 190mila euro per il nuovo impianto di illuminazione dello stadio «Pietro Scollo» di Modica. Il contributo è stato inserito nella manovra finanziaria regionale grazie a un emendamento dell’onorevole Ignazio Abbate, presidente della I Commissione all’Ars, che ne dà l’annuncio.

L’intervento punta a risolvere una criticità fondamentale dell’impianto modicano, garantendo standard moderni di efficienza e sicurezza e consentendo allenamenti e competizioni in notturna, con costi di gestione e impatto ambientale ridotti. Per Abbate l’emendamento è un altro passo per l’ammodernamento delle infrastrutture sportive del territorio: un impegno assunto con la comunità modicana e con il mondo sportivo locale che si trasforma in un risultato concreto.

Dopo il lavoro fatto per altre realtà della provincia, come lo stadio di Vittoria, il deputato ha ritenuto fondamentale dare una risposta anche al «Pietro Scollo», che ospita non solo il Modica Calcio, la realtà calcistica più importante della città, ma anche il Frigintini, impegnato in un progetto con tanti giovani. Con le nuove torri faro, aggiunge, potranno allenarsi fino a sera anche i tanti appassionati di atletica.

Restituire piena funzionalità a strutture chiave come questa, conclude Abbate, significa investire sul futuro dei giovani e sullo sport sano.

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