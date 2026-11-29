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Kamarina, un orto e una taverna greca nel parco archeologico: la proposta
29 Nov 2026 08:15
Passeggiare tra piante di mirto, melograni e alberi di fico, scoprire cosa mangiavano gli abitanti di Kamarina, come trascorrevano le loro giornate e quali prodotti venivano scambiati tra marinai e mercanti oltre 2.600 anni fa.
Non soltanto osservare reperti e ruderi, dunque, ma entrare idealmente nella vita quotidiana di un’antica colonia greca.
È la proposta avanzata dalla sezione vittoriese di Fare Verde per valorizzare ulteriormente il Parco archeologico di Kamarina, attraverso la ricostruzione di due luoghi tipici della civiltà greca: il Kepos e il Kapelion.
Un orto come quelli dell’antichità
Il Kepos era un orto-giardino nel quale venivano coltivate piante alimentari, aromatiche e legate alla sfera religiosa.
L’associazione propone di ricrearne uno utilizzando specie vegetali coerenti con il paesaggio dell’epoca: fichi, melograni, mirto, alloro, orzo, legumi ed erbe aromatiche.
Un luogo che potrebbe diventare anche uno spazio didattico, attraverso il quale raccontare agli studenti e ai visitatori il rapporto degli antichi greci con l’agricoltura, l’alimentazione e la natura.
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La taverna dei marinai e dei mercanti
Il secondo elemento della proposta è il Kapelion, una sorta di taverna-bottega dell’antichità, frequentata da viaggiatori, commercianti e marinai.
Un’occasione per far conoscere prodotti e preparazioni legati alla cultura gastronomica greca, dal vino alle focacce d’orzo, dalle olive alle bevande dell’epoca.
Fare Verde immagina di collocare i due spazi nell’area libera vicina al futuro punto ristoro del parco, utilizzando strutture leggere e reversibili, senza ulteriori edificazioni in cemento.
Una nuova esperienza per chi visita Kamarina
La proposta arriva dopo la riapertura del Museo archeologico di Kamarina, raccontata nei mesi scorsi da RagusaOggi.
L’idea è affiancare alla visita tradizionale un’esperienza capace di coinvolgere maggiormente il pubblico, attraverso il paesaggio, i profumi delle piante, i sapori e il racconto della vita quotidiana nell’antichità.
Per il momento si tratta di una proposta dell’associazione ambientalista, che dovrà essere valutata dagli enti competenti sotto il profilo archeologico, paesaggistico e della fattibilità.
L’obiettivo è rendere Kamarina non soltanto un luogo da visitare, ma un luogo attraverso il quale comprendere meglio la storia della Sicilia mediterranea.
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