Scicli, Colapesce rivive con i Pupi dei Fratelli Napoli davanti agli alunni

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Un ragazzo che si tuffa in mare e non torna più a riva, i fili dei pupari che lo muovono, centinaia di bambini in platea. A Scicli la leggenda di Colapesce è salita sul palco del Nuovo Cine Teatro Italia con la Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli di Catania, famiglia che incarna la scuola catanese dell’Opera dei Pupi. Lo spettacolo «La leggenda di Colapesce» è il nuovo appuntamento di «Oltre ogni muro», il progetto della giunta guidata dal sindaco Mario Marino. Ne dà notizia l’ufficio stampa del Comune di Scicli.

In sala c’erano gli alunni degli Istituti comprensivi Don Milani ed Elio Vittorini. La rappresentazione sarà replicata in un’altra data per gli studenti dell’Istituto Dantoni.

La compagnia non si è limitata a raccontare la storia così come la tramanda la tradizione popolare siciliana. La leggenda è stata riletta in chiave originale, con spunti dedicati al rispetto dell’ambiente e alla tutela del patrimonio naturale. Il mare di Colapesce, insomma, diventa anche un bene da proteggere. I bambini hanno seguito lo spettacolo con entusiasmo, divertendosi e imparando nello stesso tempo.

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A portare i saluti del sindaco e dell’amministrazione comunale sono stati gli assessori Giuseppe Mariotta e Matteo Giannì.

«Oltre ogni muro – Educare al rispetto, vivere la legalità» è il percorso che il Comune di Scicli ha dedicato a novembre alle scuole del territorio su tre temi: legalità, bullismo e violenza di genere. Il calendario, presentato a metà mese, aveva in programma gli incontri con Annalisa Minetti e Giovanni Impastato, un omaggio a Mia Martini e, appunto, l’Opera dei pupi dei Fratelli Napoli. Con i pupi, il progetto ha scelto il linguaggio più antico del teatro siciliano per parlare ai più piccoli di un tema contemporaneo come la cura dell’ambiente.

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