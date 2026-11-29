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Ragusa e Modica, 6,2 milioni chiesti alla Regione per i lampioni a basso consumo
29 Nov 2026 15:16
Ridurre i consumi energetici dei lampioni, contenere il costo delle bollette comunali e modernizzare gli impianti di illuminazione pubblica. Sono gli obiettivi dei progetti presentati dai Comuni di Ragusa e Modica nell’ambito del programma Fesr Sicilia 2021-2027, per un valore complessivo dei contributi richiesti e dichiarati ammissibili di quasi 6,2 milioni di euro.
La questione torna di attualità dopo la decisione della giunta regionale del 27 novembre di rimodulare le risorse dei fondi europei destinati alla transizione energetica.
Complessivamente vengono redistribuiti 67,3 milioni di euro, dei quali 5,46 milioni destinati proprio all’efficientamento dell’illuminazione pubblica.
Quasi 3,5 milioni per Ragusa e 2,7 per Modica
Nel dettaglio, secondo gli importi riportati nelle graduatorie regionali, il contributo richiesto e dichiarato ammissibile dal Comune di Ragusa ammonta a 3.473.651,38 euro, mentre quello relativo a Modica è pari a 2.722.093,33 euro.
In totale 6.195.744,71 euro.
L’inserimento delle due città iblee nel programma regionale era stato già raccontato da RagusaOggi lo scorso giugno, quando era stato annunciato il piano per modernizzare l’illuminazione pubblica di Ragusa e Modica.
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Aumenta la dotazione finanziaria regionale
Con la rimodulazione appena approvata, le risorse destinate alla misura salgono complessivamente a 35,2 milioni di euro.
L’incremento consentirà di procedere allo scorrimento delle graduatorie, dando copertura a ulteriori progetti ammessi ma rimasti senza finanziamento.
Per Ragusa e Modica gli importi sopra indicati riguardano progetti già inseriti nelle procedure regionali e non nuove assegnazioni disposte dalla giunta il 27 novembre.
La Regione ha infatti indicato tra i Comuni che potranno beneficiare dello scorrimento Ravanusa, Catenanuova, Capo d’Orlando e Palma di Montechiaro.
Il tema dell’efficienza energetica resta comunque particolarmente importante per i bilanci municipali: consumare meno energia significa ridurre le spese di gestione degli impianti e poter destinare risorse ad altri servizi per i cittadini.
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