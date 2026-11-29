Sono 27 i genitori separati o divorziati residenti nella provincia di Ragusa ammessi al contributo statale per il pagamento del canone di locazione. In Sicilia i beneficiari sono complessivamente 420, ai quali il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato 929.144 euro. I primi bonifici sono attesi nei prossimi giorni.
Il maggior numero di beneficiari si registra a Palermo (133), seguita da Catania (95), Messina (47), Siracusa (39) e Trapani (31). Ragusa occupa il sesto posto, davanti ad Agrigento (21), Caltanissetta (15) ed Enna (12).
Il contributo statale copre fino al 50 per cento del canone di locazione, con un tetto di 500 euro mensili e di 6 mila euro annui. Le somme destinate alla Sicilia evidenziano però una notevole distanza tra il beneficio massimo previsto e quello mediamente riconosciuto. Dividendo le risorse assegnate per il numero degli ammessi, si ottiene un importo di 2.212 euro a persona, appena il 36,9 per cento del massimo teorico. Su base annua, l’equivalente di 184 euro al mese.
Lo scarto potrebbe dipendere dall’entità dei canoni di locazione o dal numero di mensilità riconosciute. Non sono stati resi noti, nel lancio diffuso alla stampa, gli importi assegnati ai beneficiari delle singole province.
A livello nazionale, il ministero ha trasmesso alla Ragioneria dello Stato i 21 decreti di pagamento destinati a 7.402 genitori. Il 56,9 per cento dei beneficiari è costituito da padri, il 43,1 per cento da madri. L’88 per cento ha la cittadinanza italiana e quasi uno su due ha almeno due figli. Oltre la metà delle domande è stata presentata da persone di età compresa tra i 45 e i 54 anni.
Per il 2027 è previsto un incremento di 30 milioni di euro della dotazione del Fondo nazionale, che dovrebbe raggiungere complessivamente i 50 milioni.
# Antonio Casa
**Giornalista | Economia, società, ambiente e analisi dei dati**
Antonio Casa è un giornalista con oltre trent'anni di esperienza nell'informazione quotidiana, televisiva e digitale. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Sicilia come pubblicista dal 1992 e come professionista dal 12 settembre 2006, si occupa prevalentemente di economia, lavoro, ambiente, energia, sanità, servizi pubblici, agroalimentare e trasformazioni sociali.
Ha lavorato come redattore ordinario al *Quotidiano di Sicilia* dal 2007 al 2016, coordinando le pagine Ambiente & Energia, Sanità e Consumo e il sito qds.it. È stato collaboratore del *Sole 24 Ore* per il Sud-est siciliano, del quotidiano *La Sicilia* e dell'agenzia di stampa AGI.
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