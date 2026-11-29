Antonio Casa

# Antonio Casa **Giornalista | Economia, società, ambiente e analisi dei dati** Antonio Casa è un giornalista con oltre trent'anni di esperienza nell'informazione quotidiana, televisiva e digitale. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Sicilia come pubblicista dal 1992 e come professionista dal 12 settembre 2006, si occupa prevalentemente di economia, lavoro, ambiente, energia, sanità, servizi pubblici, agroalimentare e trasformazioni sociali. Ha lavorato come redattore ordinario al *Quotidiano di Sicilia* dal 2007 al 2016, coordinando le pagine Ambiente & Energia, Sanità e Consumo e il sito qds.it. È stato collaboratore del *Sole 24 Ore* per il Sud-est siciliano, del quotidiano *La Sicilia* e dell'agenzia di stampa AGI. Ha maturato una lunga esperienza anche nell'informazione televisiva, come direttore responsabile delle trasmissioni giornalistiche di Radiovideo Mediterraneo, corrispondente di Telecolor e conduttore della trasmissione settimanale *Isola Verde* su Antenna Sicilia, dedicata all'agricoltura siciliana. Dal 2020 collabora con **RagusaOggi.it**, dove firma articoli e approfondimenti dedicati ai fenomeni economici, sociali e ambientali della provincia di Ragusa e della Sicilia. Cura inoltre la rubrica settimanale *FuoriCasa*, che mette in relazione temi di interesse generale con la realtà ragusana. ## Caratteristiche professionali e metodo di lavoro La curiosità per i fenomeni economici e sociali, l'attitudine all'approfondimento e la capacità di collegare vicende locali a processi più ampi caratterizzano il suo lavoro giornalistico. Privilegia un approccio analitico, basato sulla ricerca di documenti originali, sulla consultazione di fonti istituzionali, sull'esame dei dati pubblici e sulla verifica delle informazioni. Particolare attenzione è dedicata alla distinzione tra fatti accertati, interpretazioni e stime, alla lettura critica delle statistiche e alla ricostruzione delle cause e delle conseguenze delle decisioni pubbliche. Il suo metodo unisce rigore nella verifica, attenzione al dettaglio, spirito critico e chiarezza espositiva, con l'obiettivo di rendere accessibili al lettore anche argomenti tecnici e complessi. ## Competenze e ambiti di specializzazione - Giornalismo economico e territoriale, con particolare attenzione alla Sicilia e alla provincia di Ragusa. - Analisi di dati statistici e documenti istituzionali. - Finanza pubblica, lavoro, demografia, casa e servizi ai cittadini. - Ambiente, energia, consumo di suolo e sostenibilità. - Agricoltura, filiere agroalimentari e trasporti. - Inchieste documentali, verifica delle fonti e approfondimento giornalistico. - Scrittura per il web, coordinamento editoriale e produzione di contenuti multimediali. È coautore del volume *Il ragusano Dop*, con prefazione di Andrea Camilleri. **Collegamenti professionali:** archivio degli articoli su RagusaOggi.it e Quotidiano di Sicilia; iscrizione professionale all'Ordine dei Giornalisti. https://qds.it/author/antonio-casa/?utm_source https://www.ragusaoggi.it/nel-ragusano-le-case-ci-sono-ma-molto-meno-quelle-in-affitto-tutto-lanno/