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Ragusa-Catania, Lotto 3 fermo al 3%: il M5S all’Ars chiede una legge speciale
29 Nov 2026 09:46
Se gli strumenti normativi attualmente a disposizione non bastano per far ripartire il Lotto 3 della Ragusa-Catania, si chieda al Governo nazionale una legge speciale. È la proposta avanzata dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo attraverso un’interpellanza all’Assemblea regionale siciliana.
Destinatario della richiesta è Renato Schifani, nella doppia veste di presidente della Regione e commissario straordinario dell’opera.
Nei giorni scorsi RagusaOggi aveva raccontato, attraverso gli ultimi dati sull’avanzamento dei lavori della Ragusa-Catania, il crescente divario tra i quattro cantieri. Mentre il Lotto 2 ha ormai superato il 50%, il tratto compreso tra Grammichele e Francofonte resta fermo al 3,22%.
La richiesta di un intervento straordinario
Campo e il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Federico Piccitto chiedono un confronto immediato tra Regione, Anas e impresa per individuare una soluzione che consenta la ripresa delle attività.
Qualora gli strumenti attuali non fossero sufficienti, i due esponenti pentastellati chiedono di coinvolgere il Governo nazionale per predisporre una norma speciale, nel rispetto delle disposizioni europee e dei controlli antimafia.
L’interpellanza arriva dopo il sopralluogo nei cantieri effettuato insieme ai tecnici Anas, durante il quale erano già emerse le difficoltà del terzo lotto.
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Anche il futuro dei lavoratori
Nell’atto parlamentare viene sollevata anche la questione occupazionale. Si chiedono garanzie sulla regolarità del pagamento degli stipendi e dei contributi, oltre a un cronoprogramma che individui scadenze certe per il riavvio del cantiere.
All’inizio di novembre, dopo il confronto con le organizzazioni sindacali, Cmc aveva rassicurato i lavoratori sulla continuità occupazionale, indicando gennaio come obiettivo per lo sblocco dei cantieri.
La richiesta di una norma speciale apre adesso un ulteriore fronte politico. Il problema è evitare che il ritardo accumulato dal Lotto 3 finisca per compromettere la piena funzionalità dell’intero collegamento, anche quando gli altri tre lotti saranno completati.
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