Due risse a poca distanza di tempo l’una dall’altra, nel cuore di Vittoria. È successo nel pomeriggio di sabato 28 novembre, quando polizia e carabinieri sono dovuti intervenire in due diverse zone del centro storico per riportare la calma.
Il primo episodio si è verificato in via Palestro. Poco dopo un’altra lite è degenerata in piazza Italia, richiamando di nuovo sul posto le forze dell’ordine.
Gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma hanno riportato la situazione sotto controllo e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
Al momento non sono chiari i motivi che hanno scatenato gli scontri. Non è stato ancora accertato nemmeno se tra le due liti ci sia un collegamento, né si conoscono le eventuali conseguenze per chi vi ha preso parte. Si attendono notizie sull’esito degli accertamenti.
I due episodi riportano al centro del dibattito cittadino il tema della sicurezza nel centro storico di Vittoria, soprattutto nelle ore del pomeriggio e della sera, quando via Palestro e piazza Italia sono più frequentate da residenti, famiglie e commercianti.
Negli ultimi giorni il tema della vivibilità di alcune zone della città era già arrivato sul tavolo dell’amministrazione comunale: Forza Italia aveva chiesto interventi per piazza Bellini e il quartiere Forcone, tra erbacce, arredi rotti e poca luce. Le due risse di sabato aggiungono un nuovo capitolo a una discussione che in città resta aperta. ( foto Franco Assenza)
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni