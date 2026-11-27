Vittoria, piazza Bellini e il Forcone tra erbacce e buio: FI chiede interventi

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Erbacce che crescono indisturbate, panchine e arredi danneggiati, lampioni che lasciano interi angoli al buio. È lo stato di piazza Bellini a Vittoria, e più in generale del quartiere Forcone, descritto oggi, 27 novembre, dal segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, dopo un sopralluogo nella zona e le segnalazioni raccolte tra i residenti.

Il quadro è quello di uno spazio pubblico che avrebbe dovuto essere un punto di ritrovo per famiglie, anziani e ragazzi e che invece, secondo chi ci abita, è diventato un luogo da attraversare in fretta. I campetti sportivi del quartiere sono lasciati andare, le aree gioco per i bambini «sono di fatto inesistenti». E la poca illuminazione, insieme all’incuria, alimenta un senso di insicurezza che pesa soprattutto la sera.

Le richieste al Comune

Forza Italia mette in fila quattro richieste all’amministrazione comunale: la riqualificazione complessiva di piazza Bellini e il ripristino del decoro; il potenziamento della pubblica illuminazione per eliminare le zone d’ombra; un sistema di videosorveglianza; una presenza più costante delle forze dell’ordine, in collaborazione con la polizia municipale.

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«Piazza Bellini rappresenta oggi uno dei simboli del degrado urbano che i cittadini sono costretti a subire quotidianamente», sostiene La Rosa, che chiede di avviare «un vero percorso di rilancio» per tutto il Forcone, con servizi adeguati e spazi pubblici riqualificati.

Un quartiere che torna spesso nelle cronache

Il Forcone è uno dei quartieri di Vittoria più spesso al centro delle segnalazioni dei residenti, e non solo per il decoro: a novembre era stato teatro di un allarme per presunti spari poi rientrato. Sul tema della sicurezza nei centri urbani RagusaOggi è tornato di recente anche con una riflessione sui centri storici.

Il partito annuncia che continuerà a seguire la vicenda finché la piazza non riceverà gli interventi richiesti. La palla, adesso, passa all’amministrazione comunale.

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