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Ragusa, quasi 300 matricole a Ibla: l’Università di Catania punta sulla «restanza»
29 Nov 2026 07:47
Quasi trecento ragazzi hanno scelto di restare. Sono i nuovi immatricolati ai cinque corsi di studio che l’Università di Catania tiene a Ragusa Ibla, ed è da questo numero che è partita UniversIbla, la giornata che ieri, venerdì 27 novembre, ha riempito l’ex convento di Santa Teresa di docenti, studenti, imprese e amministratori. Il resoconto arriva dall’ufficio stampa dell’Ateneo.
La parola chiave l’ha scelta il professore Fabrizio Impellizzeri, presidente della Struttura didattica speciale di Unict: «restanza». Vuol dire fermare la fuga dei cervelli, anche dalla provincia di Ragusa, offrendo ai giovani un motivo concreto per non fare le valigie.
Cinque corsi e nuove proposte in arrivo
Le matricole si dividono tra Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei, Management delle imprese per l’economia sostenibile, Mediazione linguistica e interculturale, Scienze motorie e la magistrale in Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione. L’offerta, ha annunciato Impellizzeri, presto si allargherà.
«Abbiamo la ferma volontà di mantenere sul territorio non solo un’offerta formativa che presto si arricchirà con nuove proposte, ma anche concrete e solide prospettive di collocazione professionale nel Ragusano e, più in generale, in Sicilia», ha detto il docente. E ha aggiunto che con le imprese è cambiato il rapporto: «In passato il loro ruolo era più passivo; oggi è molto più attivo. Entrano nei consigli di indirizzo dei corsi di studio, offrono suggerimenti e portano idee concrete e valide».
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Comune e Consorzio: trattenere i talenti
Accanto a Impellizzeri c’erano l’assessora all’Università Carla Mezzasalma, ex allieva dell’Ateneo catanese, in rappresentanza del sindaco Giuseppe Cassì, e il presidente del Consorzio universitario ibleo Domenico Arezzo. Per Mezzasalma l’intesa tra Comune, Università e Consorzio, insieme al dialogo con le imprese, è decisiva per tenere i giovani a Ragusa.
Arezzo, tra i «pionieri» dell’insediamento universitario a Ibla, ha ricordato che i corsi devono seguire sempre di più le richieste di un territorio che, ha detto, vanta il Pil più alto del Centro-Sud e una disoccupazione paragonabile a quella del Nord-Est. Solo così, secondo il presidente del Consorzio, le energie migliori resteranno in provincia.
In sala anche diversi delegati del rettore Enrico Foti: Giuseppe Speciale per la Didattica, Cosimo Fortuna per l’orientamento, Margherita Ferrante per la Terza missione, Agata Matarazzo per incubatore, start-up e spin-off, Gaetano Arena per i servizi bibliotecari, con i rappresentanti dei dipartimenti coinvolti e i presidenti dei corsi.
Teatro e palestra a prezzi agevolati
Per gli studenti della sede iblea arrivano due novità che si aggiungono alle agevolazioni sui bus urbani: «Unict ti porta a teatro» e «Unict ti porta in palestra», abbonamenti a prezzo ridotto per spettacoli e sport, come già accade per gli iscritti a Catania. La giornata si è chiusa con il concerto del coro d’Ateneo, diretto da Paolo Cipolla, Franco Lazzaro e Giuseppe Sanfratello, e con un brindisi. Trecento matricole sono un punto di partenza: la scommessa è che fra tre anni restino anche i laureati.
Sulla vita degli studenti a Ibla avevamo raccontato anche i disagi nella residenza universitaria Le Castillet.
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