Ibla, blatte e camere senza riscaldamento nella residenza universitaria Le Castillet

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Umidità, intonaci che cadono a pezzi, blatte negli ambienti al piano terra e, al primo piano, camere per gli studenti che sarebbero senza riscaldamento. È lo stato in cui si trova la residenza universitaria “Le Castillet” di Ragusa Ibla, immobile di proprietà del Comune concesso in comodato d’uso al Consorzio universitario ibleo.

La struttura dispone di circa dodici camere, ma soltanto quattro risulterebbero oggi utilizzate. Al piano terra si trovano la reception e gli ambienti dove lavora il personale; al primo piano gli alloggi per gli studenti. Le condizioni dei locali sono documentate da un video pubblicato sui social dopo un sopralluogo.

Le domande al Comune

Sul caso il gruppo consiliare del Partito democratico, composto da Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani, ha presentato un’interrogazione a risposta orale. «Parliamo di un immobile pubblico nel quale lavorano delle persone e vengono ospitati studenti universitari – dice il capogruppo Calabrese –. Vogliamo sapere chi abbia vigilato finora, quali interventi siano stati effettuati e cosa intenda fare immediatamente l’Amministrazione. Abbiamo chiesto anche verifiche da parte degli organi sanitari e di quelli competenti per la sicurezza sul lavoro».

Per il segretario cittadino del Pd, Riccardo Schininà, il Comune non può chiamarsi fuori, essendo proprietario dell’immobile e principale finanziatore del Consorzio, di cui detiene una partecipazione largamente maggioritaria: «Si parla continuamente di investire sull’università e di rendere Ragusa più attrattiva, ma poi si rischia di lasciare nell’abbandono un patrimonio pubblico destinato proprio ad accogliere gli studenti». Sulla stessa linea il segretario dei Giovani democratici, Federico Androne: «Non possiamo parlare di città universitaria se non siamo capaci di garantire servizi e spazi adeguati a chi sceglie di studiare qui».

Il Pd chiede di convocare con urgenza i vertici del Consorzio universitario ibleo, disporre verifiche igienico-sanitarie e di sicurezza e individuare gli interventi per restituire piena funzionalità alla struttura. Leggi anche: Ragusa si prepara a una nuova stagione universitaria.

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