Davide Simone Cavallo, il coraggio di perdonare: il giovane ragusano commuove Tu sì que vales. “Non ho voluto odiare”

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Dalla violenta aggressione subita a Milano alla scelta di abbracciare i suoi aggressori: la testimonianza di Davide conquista il pubblico di Canale 5. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli colpite dalla sua straordinaria lezione di umanità.

Il video di RagusaOggi

Ci sono storie che arrivano dritte al cuore e che, una volta ascoltate, difficilmente si dimenticano. Storie che raccontano il dolore, ma soprattutto la capacità di rialzarsi, di ritrovare la forza di vivere e di non permettere alla cattiveria altrui di trasformarci in persone diverse da quelle che siamo.

È quello che ha fatto Davide Simone Cavallo, giovane ragusano di 22 anni, protagonista di uno dei momenti più intensi ed emozionanti della puntata di ieri sera di Tu sì que vales, su Canale 5.

Davide è arrivato davanti alla giuria e al pubblico televisivo non per esibirsi, ma per raccontare la propria storia. Una storia terribile, iniziata nella notte del 12 ottobre 2025 a Milano, dove il giovane, studente universitario alla Bocconi, è stato aggredito da cinque ragazzi nella zona di corso Como. Prima le percosse, poi una rapina da appena 50 euro e infine due coltellate che gli hanno provocato gravissimi danni, tra cui una lesione al midollo spinale.

Quella sera Davide era uscito come tanti ragazzi della sua età. Ma a casa non è tornato. Per sei mesi è rimasto lontano dalla sua quotidianità, affrontando ospedali, cure e un lungo percorso di riabilitazione.

«Sono qui per raccontarvi la mia storia da un altro punto di vista, quello di un ragazzo che è uscito di casa e non è rientrato per sei mesi», ha esordito.

E poi il ricordo di quei momenti drammatici: «Quella sera io volevo solo uscire e invece mi sono svegliato dal nulla sommerso di macchinari e circondato da infermieri. All’inizio invocavo dentro di me la presenza di mia madre, credevo fossero i miei ultimi istanti ma volevo dimostrarmi ancora in grado di vivere».

Parole che restituiscono tutta la paura di un ragazzo che, da un momento all’altro, si è trovato a combattere una battaglia che nessuno dovrebbe mai affrontare. Ma il racconto di Davide non si è fermato alla violenza subita. Il cuore della sua testimonianza è stato un altro: la scelta di perdonare.

«Io non ho voluto odiare»: la scelta che ha sorpreso tutti

Nel suo percorso di recupero, Davide ha trovato anche un luogo e persone che lo hanno aiutato a riscoprire il valore della vita. Ha ricordato con riconoscenza l’unità spinale dell’ospedale Niguarda di Milano, dove ha iniziato a ricostruire, giorno dopo giorno, il proprio futuro.

«Rimparare l’arte di amare la vita, non è scontato», ha raccontato. Poi le parole che hanno dato il senso più profondo alla sua presenza in studio: «Io non ho voluto odiare perché provandolo ho capito dove mi avrebbe portato. Così mi sono fatto così grande da accogliere quel dolore e trasformarlo».

Davide ha raccontato anche il significato dell’abbraccio rivolto ai ragazzi che lo avevano aggredito, un gesto che ha suscitato discussioni e reazioni contrastanti. «Nell’abbracciarli ho riconosciuto il mio dolore, un gesto egoistico da parte mia perché accogliendo il loro dolore ho guarito me stesso». Una riflessione di una profondità sorprendente, soprattutto per un ragazzo di appena 22 anni. Il suo perdono non significa cancellare quanto accaduto, né sminuire la gravità della violenza. Significa piuttosto scegliere di non vivere prigioniero dell’odio.

E Davide ha concluso con un pensiero che racchiude tutta la sua filosofia di vita: «Possiamo sempre scegliere se guardare solo le cose negative oppure credere, e credere è la cosa che mi ha salvato».

Maria De Filippi: «Una grande lezione di vita e di voglia di vivere»

Le parole del giovane ragusano hanno profondamente colpito la giuria. Maria De Filippi, visibilmente ammirata dalla sua testimonianza, ha voluto esprimere tutta la propria considerazione: «Una grande lezione di vita e di voglia di vivere, è difficile capire quello che hai passato, tant’è che quando ho saputo del perdono non capivo come avessi fatto. Oggi l’ho capito, tanta ammirazione. Chapeau». Un riconoscimento importante, arrivato dopo aver ascoltato non soltanto il racconto della tragedia, ma soprattutto il percorso interiore compiuto da Davide.

Particolarmente significativa anche la reazione di Sabrina Ferilli, che ha sottolineato la straordinaria forza necessaria per arrivare a pronunciare una parola come perdono dopo aver subito una violenza così devastante. «Che un ragazzo della sua età riesca a dire la parola perdono è qualcosa di una forza disumana», ha commentato l’attrice. Parole che hanno restituito la misura dell’emozione suscitata dal giovane.

Anche gli altri componenti della giuria, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, hanno condiviso il momento di ascolto della testimonianza, in una puntata nella quale la storia di Davide ha rappresentato una delle parentesi più intense.

L’orgoglio di Ragusa e un messaggio che va oltre la sua storia

La presenza di Davide a Tu sì que vales non è stata semplicemente un momento televisivo. È stata l’occasione per far conoscere a un pubblico ancora più vasto la storia di un giovane ragusano che, nonostante tutto quello che ha dovuto affrontare, continua a credere nella vita e nell’umanità. La sua testimonianza ci ricorda che il perdono non è debolezza, che la gentilezza non è ingenuità e che la forza non sempre si manifesta nella rabbia o nella reazione. E mentre in studio arrivavano parole di ammirazione, da Ragusa non si può che guardare a questo giovane con affetto e orgoglio.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it