Santa Croce Camerina, sorpresi a rubare in una casa di campagna: due arresti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Li hanno trovati dentro una casa di campagna, nel territorio di Santa Croce Camerina, mentre portavano via diverse attrezzature da lavoro. Sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ragusa un 36enne e un 21enne, entrambi di nazionalità rumena.

I militari erano impegnati nei controlli del territorio estesi alle zone rurali, quelle dove case e depositi restano spesso isolati e senza nessuno per giorni.

Arnesi da scasso nell’auto

Dopo aver bloccato i due, i Carabinieri hanno perquisito la loro auto. Dentro c’erano numerosi arnesi da scasso, che sono stati sequestrati. Un particolare che, secondo gli investigatori, fa pensare a persone dedite a questo tipo di reato. A rafforzare il sospetto c’è anche un altro elemento: i due risultano domiciliati ad Acate e a Vittoria, cioè in comuni diversi da quello in cui sono stati sorpresi.

Leggi anche: Santa Croce, controlli interforze su case e strade: carenze igieniche, moto sequestrata

La refurtiva che i due avevano già portato fuori dalla casa è stata recuperata per intero e restituita ai proprietari.

Accertamenti su altri furti nelle campagne

Sulla base degli elementi raccolti subito dopo l’intervento, i Carabinieri stanno verificando se i due arrestati siano gli autori, o siano comunque coinvolti, in altri furti messi a segno nelle campagne del Ragusano. Un fenomeno che negli ultimi mesi ha toccato più volte la fascia costiera e l’entroterra: a Santa Croce, a ottobre, i ladri avevano tentato un colpo al mercato ortofrutticolo, mentre a maggio erano state rubate le grondaie in rame della chiesa di San Giovanni Battista.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni. L’arresto è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria di Ragusa. La loro eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento, come prevede la legge.

💊 Farmacie di turno oggi in provincia di Ragusa

Tutte le notizie di Santa Croce Camerina

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it