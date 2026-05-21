Ladri in azione a Santa Croce Camerina: rubano le grondaie in rame della chiesa di San Giovanni Battista

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Ladri in azione a Santa Croce camerina. Nella notte di martedì ignoti sono riusciti a rubare e a portar via le grondaie situate lungo il perimetro della chiesa di San Giovanni battista, unica parrocchia della cittadina. Le grondaie si trovavano ad un’altezza non eccessiva, poco più di due metri e servivano a raccogliere e convogliare l’acqua piovana dei tetti.

Le grondaie erano in rame e i ladri hanno puntato al materiale ritenuto di pregio, che ancora oggi ha un mercato illegale fiorente.

Il furto è stato scoperto al mattino dai passanti e dai sacerdoti che operano a santa Croce, il parroco don Tonino Puglisi, don Giuseppe Iacono e don Luca Roccaro, che hanno presentato la denuncia ai carabinieri. Le indagini puntano a verificare eventuali immagini di videosorveglianza della zona, anche se – allo stato – pare non ci siano telecamere puntate in direzione della chiesa. Ma altre telecamere vicine potrebbero dare un contributo alle indagini.

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