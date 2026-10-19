Tentato furto al mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina, ladri messi in fuga

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Tentato furto nella tarda serata di ieri al mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina, dove alcuni malviventi hanno preso di mira i box dei commissionari. Il tempestivo intervento ha impedito che il colpo venisse portato a termine.

L’episodio si è verificato intorno alle 23, quando alcuni individui si sono introdotti nell’area della struttura, tentando di forzare una serranda e oscurando alcune telecamere di videosorveglianza. A far scattare l’allarme è stato il sistema di sicurezza, collegato alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata La Sicurezza, che ha consentito di attivare rapidamente le verifiche sul posto.

Insieme ai responsabili del mercato e ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, gli operatori intervenuti hanno constatato i segni del tentativo di effrazione. La presenza delle forze dell’ordine ha indotto i malviventi a desistere e a fuggire senza riuscire a introdursi nei locali.

I militari hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.

L’intervento si inserisce nel quadro della collaborazione tra vigilanza privata e forze dell’ordine prevista dal protocollo “Mille occhi sulla città”, attivato dal Comune di Santa Croce Camerina in sinergia con la Prefettura di Ragusa per rafforzare il controllo del territorio e la prevenzione dei reati.

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