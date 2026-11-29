Scicli, Franco Polizzi torna al Brancati con la mostra «Passi scelti»

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Franco Polizzi torna a esporre a Scicli, nella sala che più di ogni altra racconta la sua storia di pittore. Sabato 12 dicembre, alle 19, il Caffè Letterario Vitaliano Brancati di via Aleardi 18 inaugura «Passi scelti», nuova personale dell’artista sciclitano curata dalla giornalista e critica d’arte Elisa Mandarà. La mostra resterà aperta fino al 10 gennaio 2027, tutti i giorni dalle 17 alle 20. Ne dà notizia la stessa curatrice, attraverso l’ufficio stampa MediaLive.

Il titolo dice già molto del progetto. Non un’antologia, ma una scelta: alcune delle opere più amate dal pubblico di Polizzi accostate a lavori nuovi, in un percorso che tiene insieme la riconoscibilità di una pittura e la sua voglia di cercare ancora.

La luce come filo conduttore

Il paesaggio è il centro della selezione, ma il vero tema è la luce. «Il paesaggio costituisce il nucleo tematico della selezione – spiega Elisa Mandarà –, ma è soprattutto la luce, nella sua capacità di trasformare e trasfigurare la realtà, a rappresentare il filo conduttore dell’esposizione». Una luce mediterranea che nei quadri di Polizzi non copia il dato naturale: lo filtra attraverso la memoria e lo restituisce come esperienza interiore. Basta guardare «Luci a Sampieri», una delle opere scelte per presentare la mostra.

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Il Brancati e il Gruppo di Scicli

Il ritorno al Brancati non è casuale. Il Caffè Letterario è uno dei luoghi simbolo della stagione da cui nacque il Gruppo di Scicli, la cerchia di pittori legati da amicizia e da un confronto continuo sull’arte, in cui ebbe un ruolo centrale Piero Guccione. Polizzi di quella stagione è stato protagonista, e quel legame lo ha custodito nel tempo.

Nato a Scicli nel 1954, Polizzi ha studiato alla Scuola d’Arte di Siracusa e all’Accademia di Belle Arti di Venezia, allievo di Carmelo Zotti ed Edmondo Bacci. Nel 1975 era alla X Quadriennale di Roma; poi le fiere di Chicago, Parigi e Basilea, la Biennale di Venezia, le personali a Casa dei Carraresi di Treviso e a Palazzo Sarcinelli di Conegliano. Due sue opere, «Torretta degli Iblei» e «La luce dentro», appartengono alla Camera dei Deputati e al Senato. Nel 2020 il regista Vito Zagarrio gli ha dedicato il docufilm «L’immaginato e il visto» e, nello stesso anno, il presidente Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica: l’onorificenza gli fu consegnata in Prefettura a Ragusa.

A dicembre torna, dunque, nella sua città e nella sala dove tutto è cominciato, con una pittura che continua a fare del paesaggio ibleo un luogo della memoria.

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